Fredersdorf/Vogelsdorf trotz vieler Möglichkeiten nur 1 : 0 Sieg !

Mit einem frühen Treffer in Reichenberg setzte sich die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf am Ende verdient mit vehementer "Arbeitsleistung" durch. Einige Passungenauigkeiten und knapp verfehlte Torgelegenheiten in der ersten Hälfte machten es der TSG-Elf schwer, in der zweiten Hälfte mit Konsequenz das Spiel in beruhigenden Bahnen zum Enderfolg zu führen. Zum "Schock" des Tabellenzweiten hätte hier ein einziger Gegentreffer, Punkteverlust bedeutet.

Nach einem Freistoß der Fredersdorf-Vogelsdorfer an der Mittellinie ausführend, entstand durch folgenden Fehlpass daraus, die erste Chance für die Reichenberger. Doch Torwart Leonard Pries im Kasten der Gäste parierte den Schuss von Willi Damke (23.) zu deren ersten Eckball, der nichts einbrachte.

Zum Spiel: Gleich die erste Möglichkeit von Anthony Scheib (2. min.), knapp am Pfosten des Hausherrentores vorbei, nach passender Flanke von Marc Maiwald, vom vorher weit nach vorn geschlagenem Ball Jastin Hellers, sollte Warnung für die Hintermannschaft der Reichenberger gewesen sein. Doch trotzdem gelang den Gästen wenig später bei gewonnenen Zweikämpfen durch Jared Hauck und Tim Bieder gegen die Abwehr der Gastgeber das Zuspiel auf Maiwald, der anschliessend seinen zehnten Saisontreffer zum 0 : 1 erzielte.

Die nächsten zwanzig Spielminuten gehörten den Fredersdorf-Vogelsdorfern. Zunächst schoss Fabian Lihsa eine Vorlage Scheibs knapp über das Gebälk der Gäste (25. min.). Einen weiteren Torschuss, diesmal von Bieder (30.) vereitelte Reichenbergs Torwart Andre Müller im Nachfassen. ..... dann Scheib im Solo an den Gastgebern vorbei, von der Strafraumgrenze abgezogen, landete das Leder am Toraussennetz (31.). Auch Colin Günthers Abschluss (36.) war zu zentral auf den stark haltenden Müller getroffen. Inzwischen schaltete sich sogar Abwehrchef Paul Ziemann mit in den Fredersdorf-Vogelsdorfer Angriff, doch sein Schuss aus vollem Lauf zischte über Reichenbergs Tor (44.).

Allerdings wären die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beinahe überrascht gewesen, wenn Reichenbergs Tony Pförtner mit seinem Kopfball nach Eckball, nicht doch seinen Meister in TSG-Torwart Pries gegenüber gesehen hätte.

Ab der zweiten Halbzeit verstärkten sich die Fredersdorf-Vogelsdorfer Angriffe. Trainer Timo Kornheim hatte in der Pause unbedingten Offensivfussball gefordert. Seine Hintermannschaft lies nichts "Anbrennen", wobei besonders Sean Röhl, trotz leichter Leistenverletzung stets an der richtigen Stelle seine Vorderleute ins Spiel brachte.

Zwei Abschlüsse von Bieder (47. / 53.) verfehlten knapp das Reichenberger Tor. Ein weiterer Angriff von Lihsa über Ziemann auf Bieder, dessen Schuss erneut am Tor vorbeiflog (58.). Es folgten weitere Möglichkeiten mit einem Pressball vom nach der Pause eingewechselten Felix Greulich in der Box der Reichenberger (66.) und Scheibs Freistoß nach Foul an Greulich, den der Keeper der Hausherren noch flach neben seinem Pfosten zur Ecke lenkte (68.).

Auch Phil Dümling, der seit Halbzeit Zwei im Spiel war, kam häufig über die linke Seite in Richtung Tor der Reichenberger gefährlich zum Flanken, wobei Greulich als Abnehmer mit seinem Abschluss Keeper Müller zur Fußabwehr zwang (69.).

Ein folgendes Dribbling von Maiwald, an drei Gegenspielern vorbei, wobei der flinke Stürmer zweimal gefoult wurde, doch sich nicht fallen lies und anschliessend auf den von links mitgelaufenen Lihsa spielte, der das Leder einnetzte, wurde vom Schiedsrichter, der keine Assistenten zur Verfügung hatte, als Abseitstor nicht anerkannt (71.).

Wenig später schoss Scheib aus der Drehung von Höhe Strafraumbegrenzung den Ball an den Pfosten des Reichenberger Tores (76.). Auch Manndecker Marvin Triebel setzte Angreifer Lihsa mit Flanke über die Abwehr geschickt ein, wobei Torwart Müller noch rechtzeitig aus seinem Tor entgegen kam und Lihsas Schuss abwehrte (78.). Wieder Triebel im Doppelpass mit Lihsa (81.), doch sein Schuss diesmal über das Tor der Gastgeber.

Die Hausherren stemmten sich bis zum Ende der Begegnung hochmotiviert gegen einen weiteren Treffer der Fredersdorf-Vogelsdorfer. Es reichte für die Mannschaft von Trainer Stefan Krachudel jedoch nicht für eine Überraschung zum Ausgleich zu kommen, denn die erneut starke Hintermannschaft der Rot-Weissen liess keinen Gegentreffer zu.

Nächste Woche zum 10. Spieltag empfangen die Fredersdorf-Vogelsdorfer die starke Elf vom SV Gartenstadt und der Reichenberger SV tritt beim MSV Rüdersdorf an. ( Spiele Samstag ab 14 : 00 Uhr).