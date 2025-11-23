Fredersdorf/Vogelsdorf in Unterzahl zum Sieg

Zum Spiel: Schon der erste Angriff der Prötzeler Elf brachte Gefahr über die linke Seite von Moritz Meißner, woraus ein Eckball das frühe Tor zum 1 : 0 im Gewühl des Strafraumes durch Patrick Grudnick folgen liess. Nach knapper Klärung der Rot-Weißen hatte er eine Lücke gefunden.

Auf frisch aufgetautem Rasenplatz bei knapp 2 Grad liefen die punktgleichen Tabellenführer der Kreisliga-Nord, teilweise rutschend in eine sehr spannende Partie. Die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf ohne ihren Spielmachern Fabian Lihsa (verletzt) und Marc Antonius Eiling (fünfte gelbe Karte), jedoch dafür mit Tom Hagel (ab 2. Halbzeit), der von TSG-Ü 35 Trainer Fred Schieche zur Unterstützung kam. Bei den Hausherren war Spielführer Matthias Herrmann nach seiner Sperre wieder dabei.

Im nächsten Angriff schickte Greulich den Ball in die Spitze auf Marc Maiwald, der knapp links am Tor vorbei schoss. Auch Anthony Scheib war auf rechts an Florian Salomon-Kunkel vorbei, doch Schiedsrichter Tim Neumann aus Strausberg pfiff Freistoß für Prötzel. Im Gegenzug kam der schnelle Meißner zu seiner nächsten Gelegenheit, jedoch zu weit nach Aussen gedrängt schoss er das Leder am Tor vorbei.

Die erste Möglichkeit der TSG-Elf lies nicht lange warten. Nach einem Fehlpass Prötzels zum entgegenkommenden Tim Bieder (6. min.) und seinem blitzschnellem Steckpass auf Teamkollegen Felix Greulich, ging dessen Geschoss aus leichter Rückenlage über das Tor. Auf der anderen Seite schon der erste "gelbe Karton" vom Schiedsrichter an Sean Röhl nach einem Zweikampf, wobei Röhl nur den Ball gespielt hatte. Prötzels Freistoß folgte ein Konter der Gäste durch Florian Ottomanns Flanke auf Kilian Spick, der in Bedrängnis Torwart Maximilian Wendland prüfte, der das Leder sofort unter sich begrub (9.).

Erneut war Spick auf der rechten Aussenbahn, doch seine Flanke von Grundlinienhöhe aus, holte Keeper Wendland am kurzen Toreck kontrolliert herunter (20.). Die Prötzeler kamen in Folge zu drei gefährlichen Eckbällen, doch nach einem weiten Abschlag von TSG-Torwart Leonard Pries nahm Scheib das Leder gekonnt auf und spielte auf den besser positionierten Maiwald, dessen Schuss noch Keeper Wendland abwehrte, doch bei erneuter Annahme und Finte Maiwalds schlug sein getretener Ball ins entlegene lange Toreck zum 1 : 1 in die Maschen.

Vor der Pause faustete Fredersdorf-Vogelsdorfs Keeper Pries einen Freistoß der Prötzeler nach vorn, doch ein schneller Konter misslang, wobei ein Gegenangriff der Gastgeber ihre bereits siebte Ecke, aber ohne Folgen brachte.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim wechselte zu Wiederbeginn Tom Hagel ein. Gleich die erste Gelegenheit, als Bieder das Leder an der Mittellinie auf halblinks spielte nutzte Hagel, indem sein Gegenüber den Ball nicht ausreichend verteidigte und sein Drang in Richtung Tor dribbelnd, den Prötzeler Torwart ausspielend zum 1 : 2 Führungstreffer belohnt wurde.

Der Kampfeswille der Gäste liess durch starkem Einsatz ihrer Hintermannschaft um Spielführer Paul Ziemann mit Max Hegewald, Röhl und Ottomann eine offensive Arbeit der Prötzeler kaum zu und in Fredersdorf-Vogelsdorfs rechter Angriffseite kam erneut Spick zu zwei guten Aktionen, wobei Prötzels Torwart stark hielt (57.) und sein weiterer Abschluss knapp über das Hausherrentor flog.

Nachdem der Schiedsrichter den fleissigen Ottomann nach einem Foul noch eine letzte Ermahnung folgen liess, nahm Trainer Kornheim sicherheitshalber einen Wechsel vor und brachte dafür Florian Radeke, doch der Namensvetter hatte Pech, das er auch schnell eine gelbe Karte erhielt und diese später noch "Folgen" haben sollte.

Gleich nach diesem Wechsel hatte Hagel auf das Prötzeler Tor abgeschossen, den Prötzels Keeper parierte und der Nachschuss von Scheib knapp dessen gehütetes Tor verfehlte. Auch Maiwalds Geschoss (70.) von linker Angriffseite aus lenkte Torwart Wendland an der Latte seines Tores zur anderen Seite weiter. Für die Gastgeber konnte Meißner noch einen Schuss über Frederdorf-Vogelsdorfs Tor bringen (73.). Es folgten Einwechselungen der Hausherren mit je zwei frischen Spielern durch Trainer Rene Gröschel um zumindest noch den Ausgleich zu erlangen. Einem Foulspiel Radekes, von Assistentin Lydia Felske auf der linken Abwehrseite der Gäste angemerkt, liessen Schiedsrichter Neumann die "Gelb-Rote Karte" folgen und damit für die Prötzeler deren Chancen zum dringenden Vorhaben erhöhen.

In Unterzahl liessen die Fredersdorf-Vogelsdorfer das 2 : 2 Ausgleichtor zu. Einen von Meißner geschlagenen Eckball köpfte Toni Ralf Wendland unhaltbar ins Tor. Aber nicht aufgebend, doch noch den Sieg zu erlangen setzten die zehn Rot-Weißen nach und eine Flanke Bieders holte Prötzels Keeper noch vor Möglichkeit einer Torchance aus der Luft (90.). Beim nächsten Angriff gelang über rechts ein Dribbling Maiwalds in den Prötzeler Strafraum und dessen Zuspiel auf Hagel, schoss der druckvolle Stürmer unter die Querlatte des Tores zum 2 : 3 Auswärtssieg !

Nächste Woche müssen die Rot-Weißen Fredersdorf-Vogelsdorfer auf heimischen Geläuf gegen SG Bruchmühles erstarkte Reserveelf ran und SV Prötzel beim MSV Rüdersdorf antreten. (beide Spiele Beginn 13 : 00 Uhr)