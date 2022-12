Fredersdorf-Vogelsdorf verschafft sich Respekt in der LIGA

Obwohl die Gäste aus Storkow ohne ihrem gesperrten Spielführer Florian Guhr und ausserdem mit ihrem Trainer Toni Lüdtke, als Spieler, von Beginn an dem Aufsteiger gut Paroli boten, konnten die erfahrenen Kreisoberligisten am Ende nur noch mit erfolglosen Eckbällen für Entlastung sorgen.

Aufsteiger TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf versäumte es, nach dem zwei Tore Vorsprung, aus ihren vielen Torchancen einen beruhigenden Spielstand in die Halbzeitpause zu bringen. Nach starker Druckphase der Storkower in den letzten Spielminuten der ersten Hälfte, gingen die Gäste erneut nach der Pause mit offensiven Angriffen vor. Sie wurden per Elfmeter mit dem Anschlusstreffer belohnt, doch die Hausherren setzten dagegen und entschieden am Ende mit weiteren Treffern eindeutig die Partie.

Ein Eckball von Philipp Bigalke leitete die Erfolgsspur der TSG-Elf ein. Dennis Janischs folgendes Geschoss prallte von Storkows Torwart Thiemo Fey noch ab und senkte sich am hinteren Torpfosten, wobei Storkows Symeon Kussicke in Rettungsnot vor den bereitstehenden Edgar Kurzke und Mike Maaß den Ball nicht mehr vor dem Tor wegschlagen konnte.

Der schnellen 1 : 0 Führung folgten vermehrt Angriffe der Gastgeber über die linke Seite, von wo der flinke Tim Bieder Flanken in Richtung Box brachte. Aussichtsreich vergab Kevin Dänhardt eine gefahrvolle Hereingabe von Bieder (24. min.).

Auf der anderen Seite pfiff Schiedsrichter Ricardo Herdam aus Hennickendorf einen Zweikampf von Kurzke und Patrick Sergel an der 16-er Grenze, mit anschliessender Verwarnung an den TSG Spieler, doch den Freistoss "versemmelte" Mathias Reischert übers Tor der Hausherren.

Im nächsten Angriff der Rot-Weißen gelang Dänhardt jedoch das 2 : 0, nachdem Janisch in die Box der Storkower verlängert hatte. Die Gäste noch unbeeindruckt, aber ohne Wechselspieler auf der Bank, stemmten sich weiter dagegen und besonders Koray Buley und Alessandro Rosen verstärkten Angriffe, die jedoch an Paul Ziemann und Martin Kinder, der Buley stark im eigenen Strafraum den Ball abgrätschte (31.), scheiterten.

Einen Chip-Ball von Bigalke brachte erneut Dänhardt in Richtung Strafraum der Storkower, der von seinem Gegenspieler auch am Hacken getroffen wurde, aber weiter Richtung Fünfer lief und doch nicht den nächsten Treffer machte (35.).

Beinahe das Anschlusstor von David Mummert, der mit einem herrlichen Seitfallzieher im Strafraum auf's Fredersdorfer Tor schoss, doch TSG-Keeper Dennis Baumann mit seiner Parade stark glänzte. Nächste Möglichkeit für die Hausherren, als Bigalke auf Dänhardt steckte, der den aussichtsreicheren Bieder bedienen wollte, doch Torwart Fey das Leder noch weglenkte (38.).

In den letzten Spielminuten vor der Pause noch zwei Rettungstaten von Baumann, wobei er einen Torschuss von Rosen locker fassen konnte und Reischerts Schuss (bereits im 16-ner) noch zur Ecke parierte.

Die ersten Spielminuten der zweiten Halbzeit gehörten weiterhin den Storkowern. Ein Geschoss von Buley parierte erneut Baumann und einen Kopfball von Lüdtke nach einer Ecke konnte der überragende Torhüter ebenso klären.