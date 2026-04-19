Fredersdorf-Vogelsdorf nach Schockelfmeter noch klarer Sieger

Phil Dümling in Aktion – Foto: Julia Gottschalk

Aktuell spielte der Tabellenletzte (Hertha Neutrebbin) beim Tabellenführer (TSG Rot-Weiß) an der Florastraße in Fredersdorf. Die Gäste gingen allerdings mit 0 : 1 in Führung. Das Team von Trainer Timo Kornheim schickte den Rückstand mit folgenden vier Treffern noch vor der Halbzeitpause ins "Jenseits". Am Ende holten die Gastgeber einen verdienten Sieg und bleiben weiterhin am Platz an der "Sonne".

Plötzlich kam alles anders ? Erstmalig gelang den Gästen ein Spielzug bis in den Strafraum der Hausherren und beim Herauslaufen aus der Box ohne Torgefahr, um den Ball im Zweikampf zu sichern, fiel der Neutrebbiner Angreifer, etwa drei Meter neben dem Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Fynn Winkelmann (FC Starusberg) zeigte jedoch auf den "Punkt" zum Elfmeter.

Schon nach wenigen Sekunden hätten die "Gelb-Schwarzen" Gäste im Rückstand liegen können, doch Fabian Lihsas Geschoss parierte Torwart Ricky Schärfchen, der eigentlich sonst als Feldspieler in der Neutrebbiner Elf im Einsatz ist, zur Ecke. Den Druck nach dem Eckball verteidigten die Gäste zweimal folgend von der eigenen Torlinie weg. Im folgenden Angriff der Hausherren, den Jastin Heller einleitete und Marc Maiwald den nächsten Eckball herausholte zeichnete sich ein deutliches Übergewicht der TSG-Elf ab.

Assistenten waren bei dieser Partie nicht zugegen und allen Anderen wollte der Referee keinen Glauben schenken. Der 18-Jährige Fabian-Elias Tyrock liess dem Fredersdorfer Torwart Leon Pries keine Chance und die Tabellenführer lagen mit 0 : 1 zurück.

Ab nun jedoch Torgefahr der Fredersdorf-Vogelsdorfer durch Maiwald, doch Keeper Schärfchen entschärfte das Leder unter sich (24. min.). Signalgebend wurde dies der Auftakt zu den folgenden vier Treffern der TSG-Elf. Nach Tim Bieders Solo auf der rechten Angriffseite verlängerte Anthony Scheib dessen Zuspiel ins Tor zum 1 : 1 Ausgleich. Im nächsten gefährlichen Angriff konnte Marvin Triebel über rechts den Ball auf Lihsa in den Sechszehner bringen und dessen Torschuss drehte das Ergebnis zum 2 : 1 !

Nur zwei Minuten später spielte sich der wieselflinke Maiwald in den Strafraum der Gäste und wurde von den Beinen geholt, mit folgendem Pfiff des Schiedsrichters auf Foulelfmeter. Sicher verwandelte Bieder zum 3 : 1 . Fredersdorf-Vogelsdorf drückte die Neutrebbiner weiter in ihre eigene Hälfte und von der Mittellinie aus flankte Bieder das Streitobjekt auf Scheib in die Gästebox, der zum 4 : 1 verwandelte.

In den ersten Sekunden nach der Pause konnte Torwart Schärfchen im letzten Moment vor Maiwald das Leder abfangen, der von Scheib ein Zuspiel auf dem Fuß hatte.

Das Spiel verflachte und die Gäste hatten mit einem Lattentreffer bei einem Freistoß von Tyrock (52.) eine weitere Standardchance. Auf der anderen Seite verfehlte Heller knapp einen Freistoß von Lihsa im Fünfmeterraum, den er per Kopf nicht voll traf. Auch Maiwald konnte sich rechts durchsetzen, doch sein Pass nach innen auf Colin Günther schnappte Keeper Schärfchen noch weg (56.).

Es folgten die ersten Spielerwechsel auf beiden Seiten und ein druckvoller Angriff der Gäste von der rechten Seite, wobei im offenen Raum deren Geschoss von Abwehrspieler Triebel im Rettungsversuch noch ins eigene Tor zum 2 : 4 ging.

Ein Handspiel der Neutrebbiner im eigenen Strafraum stellte jedoch den alten Torabstand wieder her, als Maiwald den Elfmeter sicher zum 5 : 2 verwandelte. Im Gegenzug nach dem Anstoß zeigte TSG-Torwart Pries seine Klasse, als er einen Distanzschuss von Tyrock parierte.

Ein erneutes Solo von Maiwald leitete den letzten Treffer ein, den Felix Greulich nach passendem Zuspiel zum 6 : 2 versenkte.

Nächste Woche am 20. Spieltag erwarten die Reservisten der Seelower den Tabellenführer und Neutrebbin empfängt Bruchmühles Reserveelf.