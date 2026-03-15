Fredersdorf-Vogelsdorf dynamisch und wieder "zu Null"

Fabian Lihsa und Mark Maiwald beim Torjubel – Foto: Julia Gottschalk

Noch einmal auf Kunstrasen sahen die knapp 70 Zuschauer ein schnelles, torschussfreudiges Spiel in Vogelsdorf. Der Favorit, die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf als Gastgeber sicherte sich mit den Siegpunkten gegen SVM Gosen die offizielle Tabellenführung in der Kreisliga-Nord, da Prötzel im Heimspiel gegen SV Gartenstadt patzte und nun vier Punkte aufholen müsste.

Gosens Torwart Tobias Milkowski hatte zuvor mit starkem Reflex einen Kopfball Jastin Hellers zur Ecke klären können und ein Handfreistoss an der Strafraumlinie, bei dem Marc Antonius Eiling an der Abwehrmauer nicht vorbei traf wären beinah "fettere Beute" für die Gastgeber gewesen.

Überzeugende erste zwanzig Spielminuten der Hausherren wurden mit drei Treffern schnell belohnt. Der flinke Marc Maiwald dribbelte sich auf dem rechten Angriffsflügel stark an den Gosenern vorbei und passte das Leder auf Tim Bieder, der in der Box sofort ins entlegene Toreck zum 1 : 0 einschoss. (50. Tor der TSG-Elf !) Wenige Spielminuten darauf war es Anthony Scheib, der seinem Mitspieler Fabian Lihsa den Ball durchsteckte und dieser damit das Leder zum 2 :0 ins Tor bugsierte. Schon im nächsten Angriff belohnte sich Maiwald nach Passvorlage von Arthur Tabler mit einem eigenen Treffer zum 3 : 0.

Die Gosener Hintermannschaft kam kaum zur Entlastung. Keeper Milkowski parierte einen Schuss von Scheib (30.min.), hielt einen Abschluss von Bieder (33.), parierte einen Distanzschuss von Eiling zur Ecke (41.) und einen weiteren Schuss von Scheib (42.) zur Ecke. Kurz vorher konnte Maiwald sich mit einem Solo über die rechte Seite durchsetzen, doch seinen Querpass in die Box verfehlte den eingelaufenen Tabler sehr knapp.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Maiwald nach sehenswertem Dribbling von Tabler vor dem Strafraum der Gäste und dessen Zuspiel seinen zweiten Treffer zum 4 : 0. Gosens Spielaufbau kam nicht zur erhofften Erholung und Bieder lief einem Gosener Spieler den Ball ab um in Richtung Tor zu "marschieren", doch erneut parierte ihr Keeper den Torschuss Bieders zur Ecke (55.). Eine Flanke von Scheib aus rechter Aussenbahn nahm Tabler gekonnt an, doch sein Abschluss ging knapp am rechten Torpfosten vorbei (57.).

Doch endlich konnte sich auch Fredersdorf-Vogelsdorfs Torwart Leonard Pries auszeichnen ! Nach einem flachen verdeckten Distanzschuss von Benjamin Bock machte sich der Keeper lang und immer länger und drehte den Ball letztendlich noch um den Pfosten zur Ecke (58.), die den Gosenern nichts einbrachte.

Nun wieder Torgefahr am Gosener Strafraum, wobei sich der eingewechselte Felix Greulich in Szene setzte und sein Schuss im Strafraum noch von einem Abwehrspieler abgeblockt wurde, doch Maiwald blitzschnell reagierte und seinen dritten Treffer zum 5 : 0 einnetzte.

Ein Foul am dynamischen Lihsa, der sich auf linker Bahn durchdribbelte und zu Fall kam sollte nun den fleissigen Tabler noch zu einen eigenen Treffer "verhelfen". Doch sein fälliger direkter Freistoss knallte an die Unterlatte des Gosener Tores und zurück ins Spielfeld. Auch Lihsa selbst hatte noch zwei Gelegenheiten (80. Keeper parierte und 85. knapp am Tor vorbei).

Vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jens-Uwe Bethge / Reichenberger SV köpfte Greulich den Ball noch über das Gästetor und nach der Partie waren sich die Fredersdorf-Vogelsdorfer Spieler einig, dass die Treffsicherheit noch konzentrierter mit dem gezeigten Spielwitz zu verbinden ist.

Nächste Woche warten die Zeschdorfer auf die Elf von Trainer Timo Kornheim und Gosens SVM empfängt die SG Bruchmühle II.