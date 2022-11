Fredersdorf-Vogelsdorf an Prötzel vorbei

Mit einer überzeugenden Leistung in der ersten Halbzeit gingen die Fredersdorf-Vogelsdorfer in die Pause. Doch nach einer Stunde Spielzeit wurde die Partie mit dem Anschlusstreffer der Hausherren noch spannend. Eine Verletzung des dynamischen TSG-Allrounders Patrick Zerbe, sollte trotzdem für den ständig angreifenden Gast mit dem eingewechselten Marc Schröter ein glückliches Ende bringen.

Mit einer komplett veränderten Abwehrkette musste Trainer Dennis Greger sein Team auf die gewohnt starken Prötzeler einstellen. Regisseur Paul Ziemann konnte ballsicher und kopfballstark mit seiner Hintermannschaft hochmotiviert das Spiel nach vorn bringen. Besonders der achtzehnjährige Florian Ottomann liess auf seiner linken Abwehrseite nichts Anbrennen.

Mit Philipp Bigalke, der seit längerer krankheitsbedingter Pause, erstmalig von Beginn an dabei sein konnte, gestaltete TSG's zentraler Mittelfeldspieler von Beginn an die Partie. Bigalke brachte Freistösse und aus dem Halbfeld gefahrvolle Flanken in die Spitze der Fredersdorf- Vogelsdorfer Angreifer. Dort wurde ständig der dribblestarke Kevin Dänhardt in Szene gesetzt, der mit einer Steckvorlage auf Mike Maaß die erste Torchance für die TSG-Elf herausholte (19.min.). Der Ball strich jedoch noch über das gehütete Tor von Niels Kunze.

Drei Minuten später gingen die Gäste in Führung. Eine auf die rechte Aussenbahn von Zerbe geschickte Flanke brachte Maaß in die Mitte am Sechszehner der Prötzeler, von wo der flinke Anthony Scheib sofort abzog und das 0 : 1 erzielte.

Auf der anderen Seite im Halbfeld der Gäste pfiff Schiedsrichter Peter Gerlach aus Fürstenwalde ein Foulspiel zum Freistoss (26.). Von Halblinks schoss Robert Schneider das Leder an den vom Schützen aus gesehenen rechten Latten-Torwinkel, wobei Keeper Dennis Klink den Ball mit einem Finger der rechten Hand noch abgelenkt hatte. Das zurückprallende Streitobjekt klärte Ottomann am rechten Pfosten, vor einen eventuellen Abstauber der Hausherren.

Nach dieser Szene mit sofortigem neuen Spielaufbau der Rot-Weissen über die rechte Seite, konnte Scheib den Ball in den Strafraum zu Dänhardt durchstecken, der sich zum Fünfer durchdribbelte, doch sein Abschluss Keeper Kunze zu kurz parierte, dass Dennis Janisch sicher zum 0 : 2 einschoss.

Vor der Pause (39.) gab es mit einem Kopfball von Jens Lehmpfuhl im Zweikampf bei der Rückwärtsbewegung den ersten Ball, den Torwart Klink aus dem Prötzeler Angriff aufnehmen musste. Für Fredersdorf-Vogelsdorf sollte die nächste Gelegenheit zu einer möglichen Vorentscheidung sorgen. Dänhardt war von Paul Dubsky im Prötzeler Strafraum gefoult worden, doch der Gefoulte vergab den geschossenen Elfmeter, der seinen zehnten Treffer in dieser Saison bedeutet hätte.

Zur zweiten Hälfte wurde Ottomann nach leichter Oberschenkelverletzung von Daniel Koprek ersetzt. Bei einem Pressball im versuchten Abschluss von Dänhardt, verletzte sich Prötzels Thomas Kascha (50.), jedoch nach zweiminütiger Behandlungspause konnte der Spielführer wieder auf's Feld zurück.