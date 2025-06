Frederik Schumann verstärkt den FCH

Der FC 08 Homburg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit zu vermelden. Der 22-jährige Defensivspieler Frederik Schumann wechselt vom Drittligisten VfB Stuttgart II nach Homburg.

Der FC 08 Homburg verstärkt sich mit Frederik Schumann in der Defensive. Der 22-jährige Linksverteidiger, der zuletzt in der 3. Liga für die U21 des VfB Stuttgart auf dem Platz stand, wechselt zu den Grün-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2026.

Schumann spielte in der Jugend zunächst für den TSV Oberlenningen, den VfL Kirchheim und die Stuttgarter Kickers, ehe er sich 2014 dem Nachwuchs des VfB Stuttgart anschloss. Für die Schwaben absolvierte er mit der U17 und der U19 insgesamt 45 Spiele in den jeweiligen Junioren-Bundesligen. In dieser Zeit kam der 22-Jährige zudem 9-mal für die deutsche U17-, U16- und U15-Nationalmannschaft zum Einsatz. Im Sommer 2021 schloss sich der Verteidiger dem SSV Reutlingen an, wo er in seiner ersten Herrenstation mit erst 19 Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg gleich zum Stammspieler avancierte und insgesamt 35 Pflichtspiele absolvierte.

Nach einem Jahr in Reutlingen wechselte Schumann innerhalb der Oberliga Baden-Württemberg im Juli 2022 zum 1. Göppinger SV. Auch hier etablierte sich der gebürtige Kirchheimer schnell als Stammkraft und stand in seiner ersten Saison in 32 von 34 möglichen Ligaspielen auf dem Platz. Im Sommer 2024 erreichte der 22-Jährige mit den Göppingern über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga Südwest.

Insgesamt absolvierte Schumann für Reutlingen und Göppingen 94 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Dabei erzielte er 13 Tore und bereitete 14 Treffer vor. Im Sommer 2024 schloss sich der Linksverteidiger dem damals frisch gebackenen Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II an. In der 3. Liga kam er für die Schwaben in der abgeschlossenen Saison 2024/25 15-mal zum Einsatz.

„Frederik hat zuletzt in der 3. Liga beim VfB Stuttgart eine gute Ausbildung genießen dürfen. Wir sind alle der Überzeugung, dass er bei uns seinen nächsten Entwicklungsschritt machen und uns auf dem Platz bereichern wird“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.

„Ich freue mich sehr, jetzt Teil des FC 08 Homburg zu sein und bin bereit, alles zu geben, um gemeinsam mit dem Team das Bestmögliche zu erreichen“, so Schumann.