Frederik Meurs wird beim Krisengipfel keine Last mehr für Kleve sein

Frederik Meurs hat sich mächtig über die Gelb-Rote Karte geärgert, die er beim 0:4 des 1. FC Kleve beim Neuling VfL Jüchen-Garzweiler kassiert hat. Schließlich musste er deshalb am vergangenen Sonntag beim 1:5 des Tabellenletzten der Oberliga Niederrhein im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg auf der Tribüne Platz nehmen. „In der Situation, in der wir stecken, möchte man keine Last für die Mannschaft sein. Das war ich aber, weil ich ihr auf dem Platz nicht helfen konnte“, sagt der Rechtsverteidiger.
Am Sonntag kann er das wieder tun, wenn eine Partie ansteht, die von den beiden Kontrahenten als „kleines Derby“ angesehen wird. Der 1. FC Kleve tritt um 14.30 Uhr beim SV Sonsbeck an. Eine Partie, die auch als Krisengipfel bezeichnet werden könnte. Der 1. FC Kleve hat drei Niederlagen in Folge bei 2:12-Toren kassiert. Der Gastgeber hat sogar vier Spiele hintereinander verloren, dabei 15 Treffer kassiert und selbst nur drei erzielt.
Das Ziel für das Duell erklärt sich damit von selbst. „Wir müssen irgendwann den Bock umstoßen und brauchen unbedingt Siege“, sagt Frederik Meurs. Der Mann für die rechte Außenbahn ist zwar erst 23 Jahre alt, zählt aber schon zu den Führungsspielern im Team. Eine Rolle, die für ihn noch ungewohnt ist. „Denn ich bin eher der ruhige Typ“, sagt Meurs, der in der Jugend für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen ist.
Meurs hatte sich wie seine Teamkollegen darauf eingestellt, „dass die Saison für uns sehr schwer werden würde“. Er gibt aber zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Probleme bekommen würden.“ Doch seinen Optimismus hat der Abwehrspieler nicht verloren. Er glaubt weiter daran, dass der 1. FC Kleve wieder den Klassenerhalt schaffen wird. „Wir schaffen das. Ich bräuchte ja auch nicht mehr für die Mannschaft zu spielen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass wir das hinbekommen“, sagt Meurs.
Er nimmt sich und seine Teamkollegen dabei in die Pflicht. „Wir müssen uns steigern, in jedem Spiel mit Energie und Ehrgeiz dabei sein. Wenn wir es als Mannschaft nur ein wenig schleifen lassen, dann haben wir gleich Probleme. Wir müssen gemeinsam verteidigen und stürmen“, sagt Meurs.
Frederik Meurs war nicht der einzige Führungsspieler, der beim 1:5 gegen die Sportfreunde Baumberg nicht dabei war. Auch Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele musste zusehen, weil er in Jüchen die Ampelkarte gesehen hatte. Und Abwehrchef Philipp Divis musste erneut wegen einer Knieverletzung passen. Ob sie am Sonntag wieder in der Startelf stehen werden, ist noch fraglich. Niklas Klein-Wiele fehlte zu Beginn der Woche, weil er erkrankt war. „Wir müssen abwarten, ob er rechtzeitig fit wird“, sagt Trainer Umut Akpinar.
Ähnlich sieht es bei Philipp Divis aus, für den es bei einer MRT-Untersuchung in dieser Woche wenigstens eine gute Nachricht gab. „Es ist im Knie nichts gerissen. Darüber bin ich sehr froh“, sagt er. Die Diagnose: Die Schmerzen im Knie werden durch einen Bluterguss verursacht. Divis will jetzt wieder mit der Mannschaft trainieren. „Ob es dann für einen Einsatz in Sonsbeck reicht, das wird sich kurzfristig entscheiden“, sagt er.
Das gilt auch für Ahmet Taner. Der Stammkeeper, der in der Vorbereitung einen doppelten Fingerbruch erlitten hat, trainiert wieder mit der Mannschaft und saß am Sonntag gegen Baumberg für den Notfall schon als Ersatz auf der Bank. Trainer Umut Akpinar ließ noch offen, ob der Routinier bereits wieder eine Option für die Startelf ist. „Ahmet Taner muss sich sicher fühlen. Erst wenn das der Fall ist, wird sein Einsatz ein Thema“, sagt der Coach.
Umut Akpinar hofft wie Frederik Meurs, dass der 1. FC Kleve die Serie von drei Niederlagen am Sonntag beendet. „Wir müssen sehen, dass wir Punkte holen. Dafür müssen wir unsere Stärken wieder mehr ins Spiel bringen und dürfen uns durch die letzten Ergebnisse nicht beirren lassen“, sagt der Coach, der die Mannschaft in einem Punkt lobt. „Alle Spieler ziehen beim Training weiter sehr gut mit. Das muss sich irgendwann auszahlen.“