Frederik Meurs wird beim Krisengipfel keine Last mehr für Kleve sein

Am Sonntag kann er das wieder tun, wenn eine Partie ansteht, die von den beiden Kontrahenten als „kleines Derby“ angesehen wird. Der 1. FC Kleve tritt um 14.30 Uhr beim SV Sonsbeck an. Eine Partie, die auch als Krisengipfel bezeichnet werden könnte. Der 1. FC Kleve hat drei Niederlagen in Folge bei 2:12-Toren kassiert. Der Gastgeber hat sogar vier Spiele hintereinander verloren, dabei 15 Treffer kassiert und selbst nur drei erzielt.

Das Ziel für das Duell erklärt sich damit von selbst. „Wir müssen irgendwann den Bock umstoßen und brauchen unbedingt Siege“, sagt Frederik Meurs. Der Mann für die rechte Außenbahn ist zwar erst 23 Jahre alt, zählt aber schon zu den Führungsspielern im Team. Eine Rolle, die für ihn noch ungewohnt ist. „Denn ich bin eher der ruhige Typ“, sagt Meurs, der in der Jugend für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen ist.

Wichtige Spieler könnten zurückkehren

Meurs hatte sich wie seine Teamkollegen darauf eingestellt, „dass die Saison für uns sehr schwer werden würde“. Er gibt aber zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Probleme bekommen würden.“ Doch seinen Optimismus hat der Abwehrspieler nicht verloren. Er glaubt weiter daran, dass der 1. FC Kleve wieder den Klassenerhalt schaffen wird. „Wir schaffen das. Ich bräuchte ja auch nicht mehr für die Mannschaft zu spielen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass wir das hinbekommen“, sagt Meurs.

Er nimmt sich und seine Teamkollegen dabei in die Pflicht. „Wir müssen uns steigern, in jedem Spiel mit Energie und Ehrgeiz dabei sein. Wenn wir es als Mannschaft nur ein wenig schleifen lassen, dann haben wir gleich Probleme. Wir müssen gemeinsam verteidigen und stürmen“, sagt Meurs.

Frederik Meurs war nicht der einzige Führungsspieler, der beim 1:5 gegen die Sportfreunde Baumberg nicht dabei war. Auch Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele musste zusehen, weil er in Jüchen die Ampelkarte gesehen hatte. Und Abwehrchef Philipp Divis musste erneut wegen einer Knieverletzung passen. Ob sie am Sonntag wieder in der Startelf stehen werden, ist noch fraglich. Niklas Klein-Wiele fehlte zu Beginn der Woche, weil er erkrankt war. „Wir müssen abwarten, ob er rechtzeitig fit wird“, sagt Trainer Umut Akpinar. "Müssen unsere Stärken ins Spiel bringen"

Ähnlich sieht es bei Philipp Divis aus, für den es bei einer MRT-Untersuchung in dieser Woche wenigstens eine gute Nachricht gab. „Es ist im Knie nichts gerissen. Darüber bin ich sehr froh“, sagt er. Die Diagnose: Die Schmerzen im Knie werden durch einen Bluterguss verursacht. Divis will jetzt wieder mit der Mannschaft trainieren. „Ob es dann für einen Einsatz in Sonsbeck reicht, das wird sich kurzfristig entscheiden“, sagt er.