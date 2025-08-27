Frederik Jäkel erleidet Kreuzbandverletzung

– Foto: Pressefoto Eibner

Eintracht Braunschweig muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Frederik Jäkel verzichten. Der 24-Jährige verletzte sich in der vergangenen Woche am Kreuzband und wird sich nach intensiver medizinischer Beratung einer Operation unterziehen.

„Es ist eine extrem bittere Nachricht für uns und insbesondere für Frederik selbst. Er hat bisher einen richtig guten Eindruck bei uns hinterlassen und war auf bestem Wege, sich mit vollständiger Fitness einen Platz in der Startelf zu erarbeiten.