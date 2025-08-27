Frederik Jäkel erleidet Kreuzbandverletzung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eintracht Braunschweig muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Frederik Jäkel verzichten. Der 24-Jährige verletzte sich in der vergangenen Woche am Kreuzband und wird sich nach intensiver medizinischer Beratung einer Operation unterziehen.
„Es ist eine extrem bittere Nachricht für uns und insbesondere für Frederik selbst. Er hat bisher einen richtig guten Eindruck bei uns hinterlassen und war auf bestem Wege, sich mit vollständiger Fitness einen Platz in der Startelf zu erarbeiten.
Welchen Stellenwert er trotz der erst kurzen Zeit bereits innerhalb des Teams hat, zeigte die Trikotgeste der Mannschaft gestern Abend eindrucksvoll. Wir werden Frederik mit allen Kräften unterstützen und wünschen ihm zunächst einen erfolgreichen Eingriff sowie eine schnellstmögliche und komplikationsfreie Genesung“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.