Frederick Polzer: „Wir agieren reifer“

fupa: Herr Polzer, Ihre Mannschaft hat nach der Winterpause mit dem 2:0 gegen Weil und dem 4:1 in Bad Bellingen zwei Siege gelandet und zuletzt sogar dem Spitzenreiter Wolfenweiler-Schallstadt ein 0:0 abgerungen. Da dürfte die Stimmung in Wyhl nicht die schlechteste sein …

Polzer: Wir agieren reifer, das heißt, wir bringen über neunzig Minuten eine konstante Leistung auf den Platz. In der Hinrunde hatten wir häufiger das Problem, dass wir Spiele nur phasenweise bestimmt haben. Man kann das fast vergleichen mit dem Spiel Deutschland – Italien: Wir hatten mal eine sehr gute Phase, dann wieder eine nicht so gute Phase. Nun schaffen wir es aber, über neunzig Minuten den Fokus zu behalten und Konstanz an den Tag zu legen.

fupa: Am Sonntag ist Ihre Mannschaft zu Gast in Tiengen. Ist der relativ frühe Spielbeginn um halb zwei schwierig?

Polzer: Ich denke, halb zwei geht. Klar, die Anreise ist lang, aber es gibt in der Liga ja auch die 11-Uhr-Spiele beim FFC II und bei Gundelfingen. Das tangiert uns nicht wirklich. Wir freuen uns auf das Spiel. Tiengen ist eine sehr gute Mannschaft. In der Vergangenheit haben wir nicht so gegen sie gepunktet, wie wir es uns vorgestellt hatten. Da ist also noch eine Rechnung offen.

fupa: Sie denken sicher auch an das Hinspiel, als Ihre Mannschaft nach einer 2:0-Führung am Ende mit 3:4 unterlag …

Polzer: Unsere einzige Heimniederlage …

fupa: Was war da passiert? Hing das mit den schwächeren Phasen zusammen, die Sie genannt haben?

Polzer: Genau, das meinte ich. Wir sind überragend gestartet und auf 2:0 davongezogen, haben dann aber den Faden verloren – was gegen eine so gute Mannschaft wie Tiengen durchaus passieren kann. Ich hoffe, dass so etwas nicht nochmal passiert.

fupa: Sind alle Spieler in Tiengen dabei?

Polzer: Es ist wie bei allen Mannschaften: Der eine oder andere fällt noch aus, aber das ist überhaupt kein Grund zum Jammern. Wir hatten ja schon gegen Wolfenweiler-Schallstadt nicht alle an Bord und haben trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Das darf keine Ausrede sein. Wir Trainer vertrauen unseren Spielern: Jeder Einzelne ist wichtig. Wenn wir unsere Leistung wie bisher zeigen können, sind auch in Tiengen Punkte drin.