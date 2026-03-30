Frederick Polzer, SC Wyhl: "Der Druck liegt eher bei den Verfolgern" Blitzstart des Bahlinger SC II +++ Kaiserstühler lassen FC Bad Bellingen kaum eine Chance von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Thoma

In der Fußball-Landesliga werden Spitzenreiter SC Wyhl und der Bahlinger SC II ihrer Favoritenrolle gerecht und erhöhen die Abstiegssorgen ihrer jeweiligen Gegner. Beide Teams leisten hervorragende Abwehrarbeit und lassen keinen Gegentreffer zu.

Frühe Führung bahnt dem Spitzenreiter den Weg Tabellenführer SC Wyhl trat beim 3:0-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten FC Waldkirch von Anfang an dominant auf, sehr zur Freude von Coach Frederick Polzer: „Man muss jeden Gegner ernstnehmen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass auch die oberen Mannschaften schnell straucheln können, wenn sie das nicht tun.“ Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.