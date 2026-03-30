Frederick Polzer, SC Wyhl: "Der Druck liegt eher bei den Verfolgern"

In der Fußball-Landesliga werden Spitzenreiter SC Wyhl und der Bahlinger SC II ihrer Favoritenrolle gerecht und erhöhen die Abstiegssorgen ihrer jeweiligen Gegner. Beide Teams leisten hervorragende Abwehrarbeit und lassen keinen Gegentreffer zu.
Frühe Führung bahnt dem Spitzenreiter den Weg
Tabellenführer SC Wyhl trat beim 3:0-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten FC Waldkirch von Anfang an dominant auf, sehr zur Freude von Coach Frederick Polzer: „Man muss jeden Gegner ernstnehmen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass auch die oberen Mannschaften schnell straucheln können, wenn sie das nicht tun.“ Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tobias Göbel (Bahlinger SC II) bleibt kritisch: „Chancenverwertung muss besser werden“
Das heißt wohl „Blitzstart“: Gegen den abstiegsgefährdeten FC Bad Bellingen ging der Bahlinger SC II bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Torschütze war Marco Rienhardt vom Regionalliga-Team, der ebenso wie Driton Maqkaj und Louis Schmidt in der Landesliga Spielpraxis sammeln sollte. Maqkaj markierte in der 69. Minute den 2:0-Endstand. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.