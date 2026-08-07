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Vereinsnachrichten
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Frédéric Herinckx Trainer in Petingen
Ehemaliger Übungsleiter aus Rodange, Mersch und Mamer jetzt bei der Union Titus
von Paul Krier · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser
Frédéric Herinckx ist neuer Trainer in Petingen – Foto: Andjelko Markulin