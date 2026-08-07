 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vereinsnachrichten

Frédéric Herinckx Trainer in Petingen

Ehemaliger Übungsleiter aus Rodange, Mersch und Mamer jetzt bei der Union Titus

von Paul Krier · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser
Frédéric Herinckx ist neuer Trainer in Petingen
Frédéric Herinckx ist neuer Trainer in Petingen – Foto: Andjelko Markulin

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Wie aus dem in der Tageblatt-Saisonbeilage „Ustouss“ veröffentlichten Kader hervorgeht und wie uns zusätzlich von Dritten berichtet wurde, ist Frédéric Herinckx neuer Trainer von Union Titus Petingen.

Nach Rodange, Mersch und Mamer ist der Absteiger aus dem Südwesten damit die vierte Station für den Belgier in Luxemburg. Herinckx selbst bestätigte die Angaben gegenüber FuPa am Freitagvormittag.