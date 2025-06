Frederic Brill bleibt ein Löwe

„Ich freue mich, dass Frederic Brill ein weiteres Jahr im Löwentrikot spielen wird. Er ist mit seiner neuen Rolle als Abwehrchef in der Innenverteidigung einer der Garanten dafür, dass wir eine so erfolgreiche Rückrunde spielen konnten. Mit seiner Erfahrung gibt er unserer Mannschaft die nötige Sicherheit und Vertrauen, das wir von hinten brauchen, um diese Performance auf den Platz zu bringen.“, freut sich Sören Gonther, KSV-Geschäftsführer, über diese wichtige Personalentscheidung.

Frederic Brill über seine Vertragsverlängerung: „Auch wenn ich mir in diesem Jahr etwas mehr Zeit genommen habe, um die finale Entscheidung zu treffen, wie es mit meiner Zukunft weitergehen soll, so bin ich jetzt total glücklich, dass ich in meine elfte Saison beim KSV gehe. Seit zwei Wochen träume ich auch von der fantastischen Kulisse unserer Fans in Frankfurt, die uns dort eine echte Heimspielatmosphäre geboten haben. Die Einheit, die wir dort als Verein gezeigt haben, war beeindruckend und Gänsehaut pur. Ich freue mich auf die neue Saison und ich bin echt zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle in der neuen Saison spielen werden.“