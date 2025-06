Frederic Baum schließt sich dem FCH an

Mit Frederic Baum hat der FC 08 Homburg einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom West-Regionalligisten SV Eintracht Hohkeppel nach Homburg.

Der FC 08 Homburg verstärkt sich mit Frederic Baum, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehrkette eingesetzt werden kann. Der 24-Jährige, der nach zuvor über 6 Jahren bei Alemannia Aachen zuletzt in der Regionalliga West für den SV Eintracht Hohkeppel auf dem Platz stand, unterschreibt in Homburg einen Vertrag bis Sommer 2027.

Baum wurde in der Jugend beim 1. FC Köln, der 1. JFS Köln und Viktoria Köln ausgebildet. Für die U17 von Viktoria Köln absolvierte der defensive Mittelfeldspieler damals 22 Einsätze in der U17-Bundesliga West. Im Sommer 2018 schloss sich der gebürtige Mechernicher der U19 von Alemannia Aachen an, für die er 21-mal in der U19-Bundesliga West auflief. Ein Jahr später wurde Baum mit erst 18 Jahren in die Profimannschaft der Aachener hochgezogen, für die er insgesamt 67 Einsätze in der Regionalliga West absolvierte.

Im Sommer 2024 feierte Baum mit Alemannia Aachen den Aufstieg in die 3. Liga sowie den Landespokalsieg und gab im November 2024 sein Drittliga-Debüt gegen den SV Sandhausen. Im Januar dieses Jahres wechselte der 24-Jährige nach über 6 Jahren in Aachen in die Regionalliga West zum SV Eintracht Hohkeppel, um dort wieder mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Bis Saisonende absolvierte er dort als Stammkraft 15 Ligaspiele und steuerte hierbei 2 Tore und 4 Assists bei.

„Frederic hat mit seinen 24 Jahren in Aachen bereits viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Dass er zuletzt in Hohkeppel wieder mehr Spielpraxis generieren konnte, hat seiner Entwicklung nochmal gutgetan“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.

„Ich bin sehr froh, dass der Wechsel nach Homburg geklappt hat. Ich freue mich auf das Stadion, die Fans und das gesamte Saarland und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können“, so Frederic Baum.

(C) Foto: FC 08 Homburg