Fredenbecker Orkan fegt über Meister Himmelpforten hinweg

Die beste Rückrundenmannschaft nutzte schon im ersten Durchgang die Schwächen des MTV Himmelpforten III gnadenlos aus und führte mit 5:0. Die Gäste traten bei weitem nicht mehr in Bestbesetzung an. So war also früh klar, dass nicht nur der spielfreie MTV Hammah III aus dem Rennen war, sondern auch die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, die sich bereits einige Stunden vorher mit einem 1:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten SSV Hagen III in Stellung brachte.

Keine Veränderung im Abstiegskampf

Zu schlecht verlief die Saison für den FC Wischhafen/Dornbusch II. Da kamen die letzten beiden Heimsiege zu spät. Der SuSV Heinbockel wurde mit 4:2 bezwungen, da aber auch der Kehdinger Nachbar, die SV Drochtersen/Assel VI, seine Heimbegegnung deutlich mit 5:2 gegen den MTV Wangersen gewann, war der FC chancenlos.

Tabelle nicht in Stein gemeißelt

Welche Verschiebungen es noch innerhalb der einzelnen Staffeln am "Grünen Tisch" geben wird, zeigen die kommenden Tage. Es ist durchaus möglich, dass sich hier noch deutliche Veränderungen ergeben.

Fredenbecks Yagiz Sinan holte sich mit 25 Treffern die Torjägerkrone und das als etatmäßiger Defensivspieler. Die beiden Verfolger Enrico Troost (SSV Hagen III) und Jonas Burckardt (MTV Wangersen) brachten es lediglich auf jeweils 14 Treffer.