"Freddy" Naber hält den Sieg fest

– Foto: Kim Epmann / FuPa

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

„Wir haben das als Mannschaft gewonnen“, sagte der Torhüter später bescheiden. „Natürlich freue ich mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.“ Auch in der Schlussphase bewahrte der erfahrene Keeper sein Team mit mehreren Paraden vor dem Ausgleich.

Dabei begann die Partie für die Gäste nahezu perfekt. Bereits in der dritten Minute brachte Maik Rudert den SV Veldhausen nach einer Standardsituation in Führung. In der Folge verteidigte der Außenseiter mit großem Einsatz und viel Leidenschaft. Die größte Chance zum Ausgleich bot sich der SG Freren in der 63. Minute, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Doch Florian Hoff scheiterte an Naber, der den Strafstoß parierte und seinem Team damit den Sieg rettete.

Der SV Veldhausen hat einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 gemacht. Beim 1:0-Auswärtssieg bei der SG Freren avancierte Torhüter Frederik Naber zum entscheidenden Mann. Der 37-Jährige parierte in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter und hielt damit den knappen Vorsprung fest. Für seine Leistung wurde der 1,85 Meter große Schlussmann zum Spieler der Woche in Niedersachsen gewählt.

Dass der Erfolg für viele überraschend kam, wollte Naber so nicht stehen lassen. „Wir haben diese Saison schon mehrfach bewiesen, dass wir jeden schlagen können“, erklärte er. Mit dem Auswärtssieg verschafft sich Veldhausen Luft im Tabellenkeller, während Freren den Anschluss an die oberen Plätze verpasst.

Für die kommenden Aufgaben erwartet Naber allerdings erneut schwere Spiele. Mit der Weißen Elf Nordhorn und Schwefingen warten zwei starke Gegner. Doch der Routinier sieht darin auch eine Chance: „Wir nehmen gerne die Rolle des Underdogs an. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, ist auf jeden Fall etwas drin.“

Seit rund einem Jahrzehnt steht Naber zwischen den Pfosten seines Heimatvereins und denkt trotz seiner 37 Jahre noch nicht ans Aufhören. „Wie lange es noch geht, weiß man im Fußball nie – ich nehme es, wie es kommt“, sagt der Monteur, der bislang nie höher gespielt hat als in dieser Saison. Sein persönliches Ziel formuliert er dennoch klar: „Ich möchte mich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Dass seine Karriere einmal beim SV Veldhausen enden soll, daran lässt Naber keinen Zweifel. „Ja, auf jeden Fall. Es wäre schön, hier auch meine Karriere zu beenden.“ Ganz ohne Fußball wird es danach ohnehin nicht gehen: „Ich werde dem Fußball auf jeden Fall verbunden bleiben – in welcher Rolle, wird sich zeigen.“