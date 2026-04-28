Freddy Kaps übernimmt Holstein Kiels U23

Erfreuliche Nachrichten für Holstein Kiel und Freddy Kaps (hier aktiv im Trikot des Oberligisten Oldenburger SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Beim Holstein Kiel steht eine wichtige Personalentscheidung fest: Freddy Kaps wird zur kommenden Saison Cheftrainer der U23. Der 31-Jährige tritt damit die Nachfolge von Sven Boy an, der die Mannschaft seit dem Abgang von Willi Weiße interimsweise betreut hatte.

Nach einem ausführlichen Auswahlverfahren mit mehreren Kandidaten fiel die Entscheidung bewusst auf eine vereinsinterne Lösung. Kaps, der aktuell die U19 trainiert, überzeugte die Verantwortlichen vor allem mit seiner klaren sportlichen Vision, seiner Fachkompetenz und seiner starken Identifikation mit dem Verein.

Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe betonte, dass Kaps sich im direkten Vergleich durchgesetzt habe. Besonders seine Fähigkeit, junge Spieler individuell zu fördern und gleichzeitig ein funktionierendes Team zu formen, habe den Ausschlag gegeben.

Kaps ist bereits seit der Saison 2018/19 im Nachwuchsleistungszentrum aktiv und besitzt die UEFA-A-Lizenz. Durch seine langjährige Arbeit kennt er die Strukturen und Abläufe bei Holstein Kiel genau. Diese Vertrautheit soll ihm helfen, die Entwicklung der Talente weiter voranzutreiben und den Übergang in den Profibereich zu verbessern.

Auch Nachwuchsleiter Dominic Peitz sieht in der Beförderung einen logischen Schritt. Kaps verkörpere die Ausbildungsphilosophie des Vereins und habe sich diese Chance über Jahre hinweg verdient.

Vom Spieler zum Cheftrainer

Der gebürtige Hannoveraner hat eine enge Verbindung zum Klub. Bereits als Spieler lief er für die U17 und später für die U23 der Kieler auf. Seine Trainerlaufbahn begann er im Jugendbereich des Oldenburger SV, bevor ihn Stationen bei Eutin 08 zurück nach Kiel führten.

Dort arbeitete er zunächst als Co-Trainer der U19 und übernahm später die U17 als Cheftrainer. Seit zwei Jahren ist er für die U19 verantwortlich, mit der er in der aktuellen Saison den Einzug in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga schaffte – ein Beleg für seine erfolgreiche Arbeit im Nachwuchsbereich.

Klare Ziele für die Zukunft

Kaps selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe. Er sieht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung und möchte sowohl sportlichen Erfolg als auch die individuelle Förderung der Spieler in den Mittelpunkt stellen. Ziel ist es, möglichst viele Talente an den Profibereich heranzuführen.

Mit der Entscheidung für Freddy Kaps setzt Holstein Kiel konsequent auf Kontinuität und die eigene Nachwuchsarbeit. Der neue U23-Coach bringt nicht nur fachliche Qualität, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zum Verein mit. Wenn es ihm gelingt, seine erfolgreiche Arbeit aus dem Jugendbereich auf die U23 zu übertragen, könnte dies langfristig ein wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft der Kieler werden.