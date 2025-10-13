Frechens U23 mit Befreiungsschlag

Einen echten Befreiungsschlag erreichte unsere U23 in der Bezirksliga gegen den SSV Rot-Weiß Ahrem. Dabei agierte die Mannschaft von Oliver Klein nach einer Gelb-Roten Karte gegen Boil Tsvetkov (49.) fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl. Maximilian Jansen hatte die Schwarz-Weißen kurz vor der Pause durch einen souverän verwandelten Strafstoß in Führung gebracht (44.). Nach der Pause war es dann Joel Plambeck, der mit drei Treffern für den deutlichen 4:0-Erfolg sorgte. Durch den zweiten Saisonsieg verlässt die U23 die Abstiegsränge.