Frechens U23 im Abstiegskampf: Fünf Fragen an Trainer Oliver Klein

U23-Trainer Oliver Klein spricht über die Wintervorbereitung und die Ziele für die Rückrunde. – Foto: Nick Förster

Vor dem Start in die Rückrunde haben wir dem Trainer unserer U23, Oliver Klein, fünf Fragen gestellt. Dabei spricht er über die Vorbereitung, die Ziele für die restliche Saison und über den engen Abstiegskampf in der Bezirksliga.

Oliver Klein: Die Hinrunde lief für uns natürlich sehr durchwachsen. Wir haben weniger Punkte geholt, als wir uns erhofft hatten – und wir haben weniger Punkte geholt, als drin gewesen wäre. In vielen Spielen, in denen wir mehr hätten holen müssen, haben uns einfach die Cleverness und eine gute Chancenverwertung gefehlt. Auch die Konstanz war in der Hinrunde ein großes Thema. 60, 70 Minuten performst du gut, bist komplett im Spiel und dann reichen fünf bis zehn unaufmerksame Minuten, in denen du einen Schritt weniger machst und in der Schlussphase noch Spiele abgibst.

Wie hast du die Vorbereitung erlebt?