 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht
Emanuel Kotoku erzielte das zwischenzeitliche 2:0.
Emanuel Kotoku erzielte das zwischenzeitliche 2:0. – Foto: Nick Förster

Frechens U21 bleibt weiter ungeschlagen

Verlinkte Inhalte

KL A Rhein-Erft
Frechen III
Horremer SV II
Gestern, 10:45 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen III
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV II
4
1
Abpfiff

Die U21 feierte beim letztlich ungefährdeten 4:1 gegen die Zweitvertretung des Horremer SV den dritten Heimsieg im dritten Spiel und bleibt auch im siebten Saisonspiel in der Kreisliga A ungeschlagen. Kennet Anderson erzielte nach einer Viertelstunde die Führung für die Mannschaft von Andre Kalav. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass eines Gästeverteidigers traf Emanuel Kotoku zum 2:0 (29.). Im zweiten Durchgang kamen die Gäste noch einmal heran, Kapitän Alexander Heil per Kopf nach einer Ecke (75.) und der eingewechselte Kim Elias Groß machten schließlich alles klar (90+2.). Durch den Sieg setzten sich die Zwanziger in der Spitzengruppe der Liga fest.

Aufrufe: 013.10.2025, 10:38 Uhr
Nick FörsterAutor