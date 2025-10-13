Frechens U21 bleibt weiter ungeschlagen

Die U21 feierte beim letztlich ungefährdeten 4:1 gegen die Zweitvertretung des Horremer SV den dritten Heimsieg im dritten Spiel und bleibt auch im siebten Saisonspiel in der Kreisliga A ungeschlagen. Kennet Anderson erzielte nach einer Viertelstunde die Führung für die Mannschaft von Andre Kalav. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass eines Gästeverteidigers traf Emanuel Kotoku zum 2:0 (29.). Im zweiten Durchgang kamen die Gäste noch einmal heran, Kapitän Alexander Heil per Kopf nach einer Ecke (75.) und der eingewechselte Kim Elias Groß machten schließlich alles klar (90+2.). Durch den Sieg setzten sich die Zwanziger in der Spitzengruppe der Liga fest.