Frechen war gegen Friesdorf immer einen Schritt voraus. – Foto: Boris Hempel

Frechen zerlegt Blau-Weiß Friesdorf Mittelrheinliga: Blau-Weiß Friesdorf kam bei der SpVg Frechen 20 ordentlich unter die Räder und verlor mit 0:5.

Bei der SpVg Frechen 20 läuft in dieser Saison mit Sicherheit nicht alles rund. Nach dem starken vierten Platz aus der Vorsaison, ist es in dieser Saison bisher nur das Mittelfeld. Im Duell mit Blau-Weiß Friesdorf zeigten die Frechener aber was sie auch aktuell leisten können.

Schon vor dem Spiel war klar, dass die Defensive der Blau-Weißen ist in dieser Spielzeit bisher noch überhaupt nicht auf der Höhe ist. 38 Gegentore nach zwölf Spielen sind die meisten der Liga und definitiv zu viel. Und so viel vorneweg: Nach dem Spiel wurde der Schnitt nicht besser. Eigentor leitet Niederlage ein Das Unheil begann schon in der Anfangsphase. Friesdorf-Akteur Ibish Ibishi beförderte den Ball in der siebten Minute über die eigene Linie. Friesdorf musste also einmal mehr einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Viktoria Arnoldsweiler - ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf - waren die Gäste zwar mit mehr Selbstbewusstsein ausgestattet, als in den Vorwochen. Trotzdem konnte Frechen in der ersten Halbzeit noch einen draufsetzen. Keigo Tanaka erzielte in der 34. Minute das 2:0. Mit der Zwei-Tore-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Drei Frechener Treffer im zweiten Durchgang