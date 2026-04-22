Frechen will Wiedergutmachung, Hennef den Schritt aus dem Keller

Gelingt Nils Teixeira und dem FC Hennef der zweite Sieg in dieser Saison gegen Frechen 20? – Foto: Boris Hempel

Während der FC Hennef 05 den Klassenerhalt mit einem Heimsieg rechnerisch fast eintüten möchte, will die SpVg Frechen 20 den Schwung aus dem Sieg gegen den Tabellendritten Vichttal mitnehmen will, um eine offene Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen.

Die Ausgangslage für den FC Hennef 05 ist trotz der 0:4-Niederlage gegen Merten am vergangenen Spieltag komfortabel. Mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge bei noch sieben ausstehenden Partien ist das rettende Ufer in Sichtweite. Dennoch warnt der sportliche Leiter Frank Fußhöller davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen. Besonders der Heimvorteil auf dem Naturrasen soll gegen die spielstarken Frechner zum Trumpf werden.

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 SpVg Frechen 20 Frechen 20:00 live PUSH

Fußhöller: "Wollen weiter nach oben aufschließen" „Frechen wird mit Sicherheit viel Energie und Selbstvertrauen aus ihrem Sieg gegen Vichttal mitbringen. Nichtsdestotrotz erwarte ich bei uns im Stadion auf dem Naturrasen ein Spiel auf Augenhöhe. Durch den Ausfall von Patrick Friesdorf sind die Frechner nun vielleicht sogar ein Stück weit schwieriger auszurechnen, da sich die Last im Sturm auf mehrere Schultern verteilen wird. Wir wollen zu Hause unbedingt etwas Zählbares mitnehmen, um den Klassenerhalt rechnerisch immer wahrscheinlicher zu machen, sodass wir dort nicht mehr abgefangen werden können. Unser Ziel ist es, den Abstand nach unten zu vergrößern und zeitgleich weiter nach oben aufzuschließen“, blickt Frank Fußhöller trotz der Favoritenrolle der Gäste selbstbewusst auf das Duell. Personell kann Hennef fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den Langzeitverletzten Kenny Oelbaum sind alle Akteure einsatzbereit, was Fußhöller die nötige Flexibilität für den „Endspurt Klassenerhalt“ verleiht.