Frechen will Wiedergutmachung, Hennef den Schritt aus dem Keller

Während der FC Hennef 05 den Klassenerhalt mit einem Heimsieg rechnerisch fast eintüten möchte, will die SpVg Frechen 20 den Schwung aus dem Sieg gegen den Tabellendritten Vichttal mitnehmen will, um eine offene Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen.
Die Ausgangslage für den FC Hennef 05 ist trotz der 0:4-Niederlage gegen Merten am vergangenen Spieltag komfortabel. Mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge bei noch sieben ausstehenden Partien ist das rettende Ufer in Sichtweite. Dennoch warnt der sportliche Leiter Frank Fußhöller davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen. Besonders der Heimvorteil auf dem Naturrasen soll gegen die spielstarken Frechner zum Trumpf werden.
„Frechen wird mit Sicherheit viel Energie und Selbstvertrauen aus ihrem Sieg gegen Vichttal mitbringen. Nichtsdestotrotz erwarte ich bei uns im Stadion auf dem Naturrasen ein Spiel auf Augenhöhe. Durch den Ausfall von Patrick Friesdorf sind die Frechner nun vielleicht sogar ein Stück weit schwieriger auszurechnen, da sich die Last im Sturm auf mehrere Schultern verteilen wird. Wir wollen zu Hause unbedingt etwas Zählbares mitnehmen, um den Klassenerhalt rechnerisch immer wahrscheinlicher zu machen, sodass wir dort nicht mehr abgefangen werden können. Unser Ziel ist es, den Abstand nach unten zu vergrößern und zeitgleich weiter nach oben aufzuschließen“, blickt Frank Fußhöller trotz der Favoritenrolle der Gäste selbstbewusst auf das Duell.
Personell kann Hennef fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den Langzeitverletzten Kenny Oelbaum sind alle Akteure einsatzbereit, was Fußhöller die nötige Flexibilität für den „Endspurt Klassenerhalt“ verleiht.
Die Stimmung bei der SpVg Frechen 20 ist prächtig. Der 3:2-Erfolg gegen Vichttal hat gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen kann. Doch Trainer Okan Özbay tritt auf die Euphoriebremse. Die Erinnerung an das Hinspiel, das Hennef mit 2:1 gewann, schmerzt noch immer und dient als zusätzliche Motivation für den Freitagabend.
Okan Özbay fordert von seiner Elf volle Konzentration: „Das Selbstbewusstsein sollte nicht schwankend sein, sondern immer ein gesundes Maß haben. Natürlich war der Sieg gegen Vichttal ein Riesensieg, und unter diesen Umständen zu gewinnen, sollte einen stärken. Dennoch darf man nicht überheblich in ein Spiel gehen, weshalb wir hoffentlich so nüchtern wie möglich an die Partie herangehen." Das Hinspiel gegen Hennef sei eines der schlechtesten Spiele der Saison der Zwangier gewesen. "Es diesmal besser zu machen, ist der absolute Mindestanspruch. Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen und den Kampf voll annehmen“, so der 33-jährige Coach.
Die Diskussion um den Hennefer Naturrasen lässt den Coach der „Zwanziger“ dabei völlig kalt. „Dass sich hier und da Leute über die Beschaffenheit des Platzes beklagt haben, interessiert mich recht wenig. Wir spielen schließlich elf gegen elf auf dem gleichen Geläuf. Man muss seinen Spielstil eben entsprechend anpassen, um die größtmöglichen Vorteile daraus zu ziehen“, so Özbay weiter. Trotz der weiterhin angespannten personellen Lage will Frechen das „wahre Gesicht“ zeigen und die Scharte aus der Hinrunde auswetzen.