Frechen siegt im Stadtderby: "Nur 45 Minuten gut spielen reicht nicht"

Im Frechener Stadt-Derby setzte sich die SpVg Frechen 20 am Freitagabend mit 2:1 gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf durch. Vor 400 Zuschauern im Kurt-Bornhoff-Sportpark legten die Gastgeber einen Blitzstart hin und führten nach 15 Minuten durch Kai-Maxime Vranken und Patrick Friesdorf-Weber mit 2:0. Königsdorf kam nach der Pause stärker auf, mehr als der Anschlusstreffer durch Noah Kurmali gelang jedoch nicht.

Frechens Trainer Okan Özbay zeigte sich insgesamt zufrieden, monierte aber die Chancenverwertung: „Wir hatten sehr gute Pressing-Momente in der ersten Halbzeit. Königsdorf hatte wenig Ideen. Wir haben verdient 2:0 geführt, aber müssen wahrscheinlich 4:0 führen in der ersten Halbzeit. Kai Vranken und Pat Friesdorf hatten noch 100%ige Eins-gegen-eins-Möglichkeiten. 2:0 war zu wenig für die Chancen, die wir hatten.“

Auch nach der Pause wurde das Spiel ausgeglichener, Königsdorf kam besser ins Spiel, auch wenn Großchancen der Gäste Mangelware blieben. "Ich kann mich an keine große Chance erinnern. Durch Standards kam der Gegner aber oft zu gefährlichen Aktionen, so fällt auch das 2:1. Ansonsten war es ein Derby, wie man es kennt und lebt. Und mit dem schöneren Ende für uns", so der Frechen-Coach.

Ohno: "Haben verdient verloren"

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno erkannte den Sieg der Gastgeber an. „Wir haben verdient verloren. In der ersten Halbzeit hätte Frechen noch ein, sogar zwei Dinger machen können", so Ohno, der vor allem mit dem ersten Durchgang unzufrieden war: "Wir haben zum ersten Mal in der Saison in der ersten Halbzeit unsere Basics nicht erfüllt. Die Laufbereitschaft und das gemeinsame Verteidigen haben wir vernachlässigt.“ Positiver stimmte ihn der Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause: „In der zweiten Halbzeit haben die Jungs ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die zweite Halbzeit war gut und wir haben ein Tor nach einer Ecke erzielt. Die zweite Halbzeit haben wir dominiert. Von daher war ich mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Nur 45 Minuten gut zu spielen reicht nicht in der Liga.“