Frechen mit Rückenwind: "Freuen uns auf ein weiteres Topspiel"

Verwundert war Özbay, dass der ambitionierte Gast in der Schlussviertelstunde nicht selbst auf Sieg gespielt habe. "Ich weiß nicht, ob das mit der Mertener Intensität zu tun hatte oder andere Gründe hat. Da wird natürlich nach der Niederlage ein bisschen Wut im Bauch sein bei den gesteckten Zielen, und mit Sicherheit wird eine formstärkere Hohkeppeler Mannschaft auf uns zukommen. Erstens spielen sie zu Hause, zweitens haben sie eine enorme Qualität. Bei den Zielen, gepaart mit all den Faktoren, würde mich wundern, wenn das Team nicht performt", warnt der 32-Jährige vor dem kommenden Gegner.

"Ich war am Sonntag vor Ort in Merten gegen Hohkeppel. Es war eigentlich ein typisches Remis-Spiel, wobei Merten dann zwei, drei Standardsituationen in den letzten Minuten hat und den Lucky Punch setzt", analysiert Okan Özbay, Trainer der Frechener.

Gleichzeitig betont Özbay, dass sich sein Team nicht von der Ausgangslage blenden lassen dürfe: „Darauf stellen wir uns im Laufe der Woche ein. Hohkeppel wird nach der Niederlage ein bisschen was umstellen, deswegen kann man sich nicht komplett auf die Mannschaft einstellen. Aber die einzelnen Charaktere, die einzelnen Spielertypen – da kann man ein bisschen wachsamer sein. Welche Abläufe in der Kürze der Zeit der neue Trainer reingebracht hat, darauf müssen wir reagieren.“

Seine eigene Mannschaft sieht er gut vorbereitet: „Wir sind heiß, wir sind motiviert, wir konzentrieren uns auf die Inhalte im Laufe der Woche. Die Jungs ziehen hervorragend mit. Die letzten zwei Siege waren schön, aber unsere Einstellung gilt immer dem nächsten Spiel. Wir genießen die Montage, an denen wir frei haben. Ab Dienstag geht es dann schon fast um den kommenden Gegner. Wir freuen uns auf ein weiteres Topspiel und sind gespannt, was auf uns zukommt. Wir werden vom Kopf her da sein.“

Für Hohkeppel geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht frühzeitig zu verlieren. Frechen hingegen möchte die kleine Erfolgsserie ausbauen – beste Voraussetzungen also für ein intensives Verfolgerduell.