Für Albert Deuker, Trainer des TuS Blau-Weiß Königsdorf, ist das Aufeinandertreffen weit mehr als ein Ligaspiel: "Die Motivation und Emotionen in diesem Derby werden nicht durch Tabellensituation oder Statistiken definiert. Frechen gegen Königsdorf ist Klassenkampf in Reinform – hier geht es um mehr als nur Fußball.“

Deuker, der Königsdorf im Sommer verlassen wird, sieht das Spiel auch als persönliche Abschiedsvorstellung: "Es ist mein letztes Derby in Königsdorf und wir spielen volle Kanne drauf los. Ich will, dass die Jungs ein Feuer entwickeln, das jeden Königsdorfer, der an die Pfeilstraße kommt, ansteckt. Mein Ziel: Ich möchte mit der Familie Paczulla nach dem Spiel auf ein erfolgreiches Derby anstoßen!“ Personell kann der TuS aus dem Vollen schöpfen – „volle Kapelle“, wie Deuker es formuliert.

Auch Frechens Trainer Okan Özbay sieht in der Nachbarschaftspartie ein Spiel mit Signalwirkung: "Wenn man sich nur diese zwei Tabellenplätze anguckt, dann ist es eine große Motivation, in die Top-5 zu springen und an Königsdorf in diesem direkten Duell vorbeizuziehen. Deswegen wollen wir unbedingt die drei Punkte einfahren.“

"Seitdem der Umbruch in Königsdorf verkündet ist, gibt jeder Spieler gefühlt fünf Prozent mehr. Sie stehen sehr kompakt, lassen wenig Chancen zu und setzen immer wieder Nadelstiche im Kontern. Das sind aktuell große Stärken", warnt Özbay vor der aktuellen Form der Gastgeber.

Respekt, aber keine Angst

Im Hinspiel trennten sich die Teams in einem spektakulären Schlagabtausch mit 4:4. Diesmal will Frechen mehr: "Ich würde ein 1:0 einem 4:4 bevorzugen. Trotz der hochemotionalen Partie im Hinspiel mit vielen schönen Toren – diesmal würden wir gerne als Sieger vom Platz gehen.“

"Mit Yannis Dublin auf der Sechs, mit regionalliga-erfahrenen Spielern wie Ohno, mit einem Top-Torwart, der auch den nächsten Schritt in der Karriere macht, mit Marzouk Kotya-Fofana als Mittelstürmer, ist da sehr viel Qualität vorhanden", lobt Özbay die individuelle Klasse des Gegners.

Beide Trainer rechnen mit einem Spiel auf Augenhöhe – doch die taktische Ausrichtung könnte sich unterscheiden. Während Deuker „volle Kanne“ angreifen will, spricht Özbay von einer kontrollierten Herangehensweise und warnt vor den individuellen Qualitäten des Gegners.