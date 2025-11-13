Frechen fordert den Spitzenreiter: „Erneut ein Duell auf Augenhöhe“

Die SpVg Frechen 20 hat sich mit zwei Auswärtssiegen in die Topregion gespielt und tritt mit breiter Brust an. Der SV Bergisch Gladbach reist als einzig ungeschlagenes Team der Liga an und bringt die beeindruckendste Defensive der Mittelrheinliga mit. Beide Trainer wissen, dass dieses Spiel durch kleine Momente entschieden wird. Eine Begegnung, die taktisch wie körperlich an die Grenzen führen dürfte. Der letzte Heimsieg der Frechener gegen den SV 09 liegt jedoch weit zurück.

Okan Özbay weiß um die Schwere der Aufgabe. Der Trainer spricht offen über die Qualitäten des Tabellenführers und betont, dass Bergisch Gladbach „nach elf Spielen nur neun Gegentore kassiert“ habe – ein Wert, der für ein außergewöhnlich stabiles Defensivverhalten spricht. Dazu komme, so erklärt er, die Wucht über die Außenbahnen mit Finn Stromberg und Tristan Arndt sowie das offensive Talentzentrum um Ole Tillmann, Jonas Rücker und „unser Juwel Ervin Cindrak“.

"Wir wollen vor heimischer Kulisse etwas gutmachen und die zwei Auswärtssiege mit einem Heimerfolg bestätigen. Das wäre enorm wichtig für unsere Moral“, so der 32-jährige Coach.

Es deutet vieles auf ein enges Spiel hin: „Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden. Bei zwei Teams, die gegen den Ball so diszipliniert, kompakt und intensiv arbeiten, werden Tagesform, Schlüsselsituationen und vielleicht ein Geniemoment den Ausschlag geben.“

Personell muss der Tabellenfünfte weiterhin auf Anil Tasdemir und Leon Pingen verzichten, Oskar Hill befindet sich im Aufbautraining, und hinter dem Einsatz von Miran Agirbas steht ein Fragezeichen.

„Wir müssen nicht viel verbessern“

Auch Gästetrainer Kevin Kruth verortet den Schwerpunkt weniger im Systemischen als im Feinschliff. Man müsse „gar nicht so viel verbessern“, denn der Auftritt gegen Merten sei über weite Strecken sehr gut gewesen. Einzig die Chancenverwertung sei ein Faktor, den sein Team in Frechen verbessern müsse. Mit mehr Effizienz, so Kruth, hätte seine Mannschaft das Spiel am vergangenen Wochenende gewonnen – und genau diese Konsequenz brauche sie auch diesmal.

Die Gastgeber beschreibt Kruth als gewohnt unangenehmen Gegner: „Frechen ist seit Jahren stabil in der oberen Tabellenregion, spielt mit hoher Intensität und bringt viel individuelle Qualität mit. Tim Dilley und Patrick Friesdorf muss man allein wegen ihrer Quote und ihrer Cleverness nennen, Tobi Stecker verleiht der Defensive enorme Erfahrung. Das ist ein Gegner aus den Top Sechs – also erneut ein Duell auf Augenhöhe.“

Worauf es ankommen wird? Aus Kruths Sicht vor allem auf die Arbeit gegen den Ball. Frechen sei im Gegenpressing stark und wirke physisch extrem fit. Gladbach müsse daher mit „hoher Intensität“ agieren und gleichzeitig spielerische Lösungen finden.

Personell sieht es gut aus: Elyas Aydin kehrt nach seiner Zerrung zurück, die Langzeitverletzten Eray Sariaydin und Claudio Heider fehlen weiterhin.

Beide Teams stehen für Kompaktheit, Disziplin und ein sauber strukturiertes Spiel. Frechen will den Spitzenreiter vor eigener Kulisse attackieren, Gladbach seine Serie ausbauen und die Tabellenführung behaupten.