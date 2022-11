Die SpVg Frechen hat fünf Treffer erzielt. – Foto: Boris Hempel

Frechen feiert Kantersieg - Enges Rennen an der Tabellenspitze Mittelrheinliga: Spannend geht es sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller zu.

In der Mittelrheinliga hat der FC Wegberg-Beeck die Tabellenführung behauptet. Am Mittwoch setzte sich der Regionalliga-Absteiger klar mit 4:0 beim FC Hürth durch. Als erster der Verfolger konnte der Bonner SC am Donnerstag nicht siegen und musste sich dem TuS Blau-Weiß Königsdorf geschlagen geben. Der FC Hennef erfüllte seine Favoritenrolle und bleibt Zweiter. Im Tabellenkeller ist ein Trio weiter abgeschlagen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Der FC Wegberg-Beeck hat die Tabellenführung in der Mittelrheinliga erfolgreich verteidigt. Am Mittwoch schlugen die Wegberger den FC Hürth klar mit 4:0, auch wenn die Tore erst spät in der Partie fielen. Zwar konnte Marc Kleefisch den FCW nach 56 Zeigerumdrehungen in Front bringen, die Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussphase. Shpend Hasani eröffnete die Schluss-Offensive (78.), in der auch Dimitrios Touratzidis (87.) und Daniel Pfaffenroth trafen (90.). Da ein Sieg mit 13 Toren Unterschied des FC Hennef eher unwahrscheinlich ist, dürfte an der Spitzenposition der Wegberger nicht zu rütteln sein. FC Hürth – FC Wegberg-Beeck 0:4

FC Hürth: Kevin Kraus, Eugene Park, Zachary-Oduro Bonsu (88. Tomoya Ito), Alexander Gaun, Stefan Fiegen (79. Luis Göker), Philipp Fleischer, Fabian Djemail, Taner Yalcin, Shaban Almeida (79. Yusuf Sabuktekin), Elyesa Kursunlu (79. Jacob Göker), Yousef Keshta - Trainer: Oliver Heitmann

FC Wegberg-Beeck: Eric Wille, Mathias Hülsenbusch, Denis Schütte (86. Aaron Allwicher), Maurice Pluntke (19. Adrijan Behrami), Norman Post, Nils Hühne, Sebastian Wilms, Julio Torrens (68. Tarik Handzic), Marc Kleefisch (82. Daniel Pfaffenroth), Shpend Hasani, Dimitrios Touratzidis - Trainer: Mark Zeh

Schiedsrichter: Marcel Cholewa () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Marc Kleefisch (56.), 0:2 Shpend Hasani (78.), 0:3 Dimitrios Touratzidis (87.), 0:4 Daniel Pfaffenroth (90.) ________________ Das war das Spiel am Donnerstag Blau-Weiß Königsdorf lässt BSC Straucheln

So hatte sich der Bonner SC den Donnerstagabend wohl kaum vorgestellt. Der Absteiger aus der Regionalliga und damit auch einer der Kandidaten um den Aufstieg in selbige unterlag im Heimspiel dem TuS Blau-Weiß Königsdorf. Der Aufsteiger untermauerte damit seine seit Wochen gute Form und holte einen weiteren Dreier. Schon nach 13 Minuten brachte Paul Reichelt die Königsdorfer in Front, Rio Roman Sylvester Koch ließ noch vor dem Pausenpfiff das 2:0 folgen. Bonner SC – TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 0:2

Bonner SC: Ron Meyer, Maximilian Decker (63. Leon Augusto), Jan-Luca Prangenberg, Dan-Patrick Poggenberg, Rudolf González, Massaman Keita, Jonas Berg (71. Ben Hompesch), Bilal-Badr Ksiouar (77. Samir Malaab), Felix Erken, Alexander Tackie-Sai, Ergün Yildiz (67. Daniel-Danso Somuah) - Trainer: Lukas Sinkiewicz

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Dylan Vogel, Jonas Hoge (74. Marco Dolenga), Mohamed Rabia (71. Nik Ortner), Hirotaka Sugiura, Oscar von Lehmann (83. Luca-Andre Kozlyuk), Noah Kürmali, Rio Koch, Paul Reichelt (88. Julian Sarbo), Yannis Dublin, Micaah Garnette, Florian Welter - Trainer: Albert Deuker

Schiedsrichter: Peter Wackers (Aachen) - Zuschauer: 375

Tore: 0:1 Paul Reichelt (13.), 0:2 Rio Koch (40.) _____________ Diese Duelle standen am Sonntag an Bergisch Gladbach tankt Selbstbewusstsein

Der SV Bergisch Gladbach hat beim 2:0 über die zweite Mannschaft des SC Fortuna Köln den zweiten Erfolg in Serie gefeiert und eine gute Portion Selbstbewusstsein getankt. Nach dem frühen Führungstreffer von Nicolas Westerhoff (14.) dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Nico Kuhbier mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. SV Bergisch Gladbach 09 – SC Fortuna Köln II 2:0

SV Bergisch Gladbach 09: Shaukat Abd Ali, Daniel Spiegel, Stefano Fragapane, Milo McCormick, Saif-Eddine Ayadi (79. Metin Kizil), Jonas Rücker (94. Andy Habl), Claudio Heider (94. Marvin Mundil), Nicolas Westerhoff (83. Tim Pelzer), Maurice Neukirch, Nico Kuhbier, Phil Kramer (69. Denis Labusga) - Trainer: Stefan Müller

SC Fortuna Köln II: Luca Wilsing, Masaya Kobayashi, Simon Stacey, Kilian Hornbruch, Leo Camara, Tim-Christopher Becker, Bartlomiej Gasior (46. Marvin Iskra), Tariq-Emad Suleiman, Gjorgji Antoski, Joel Agbo (62. Nicholas Simpson), Miron Wessels (62. Francisco San Jose) - Trainer: Bogdan Komorowski

Schiedsrichter: Michael Olligschläger (Hürth) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Nicolas Westerhoff (14.), 2:0 Nico Kuhbier (90.+1) _____________

Arnoldsweiler beendet Negativ-Lauf

Nach vier Niederlagen in der Liga in Folge hat Viktoria Arnoldsweiler den Abwärtstrend stoppen können und im Heimspiel den Siegburger SV mit 2:1 geschlagen. Die Rote Laterne konnte die Mannschaft aber nicht abgeben, jedoch zum FC Pesch aufschließen, der nur dank eines besseren Torverhältnissen noch über der Viktoria steht. Am kommenden Spieltag steht dann das Derby gegen Borussia Freialdenhoven an. Viktoria Arnoldsweiler – Siegburger SV 04 2:1

Viktoria Arnoldsweiler: Kevin Jackmuth, Alexander Hürtgen, Haruki Yamasaki, Marvin Krischer, Jamie Percevski, Yunus Kocak (90. Philipp Müller), Kanischka Taher, Daniel Bleja, Alexandru Daescu, Theodoros Tsironas (85. Daniel Sopo), Yasuhiro Ikai

Siegburger SV 04: Valentin Manzenreiter, Kotaro Nakanishi, Ju-yong Jo, Jung-jae You, Ayman Lhadaf (77. Keita Kinoshita), Hussein Hammouda, Kaito Asano, Hamza Ayari, Julian Fälber, Kai Schusters, Hendrik Strobl (85. Boris Kivoma) - Trainer: Daniel Jamann - Trainer: Thomas Klimmeck - Trainer: Gerd Schmidt

Schiedsrichter: Daniel Meys (Würselen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Hamza Ayari (9.), 1:1 Theodoros Tsironas (80.), 2:1 Kanischka Taher (89.) _____________ FC Hennef bleibt in Lauerstellung

Großer Jubel beim FC Hennef. Nach dem klaren 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Borussia Freialdenhoven bleibt das Team Primus FC Wegberg-Beeck dicht auf den Fersen. Tarik Dogan erzielte schon nach sechs Minuten das 1:0, das entscheidende 2:0 gelang Masahiro Fujiwara kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit (86.). FC Hennef 05 – Borussia Freialdenhoven 2:0

FC Hennef 05: Martin Michel, Johannes Siregar, Tarik Dogan, Burak Mus, Jordan Ramirez, Kenan Akalp (88. Tristan Arndt), Jannik Stoffels, Masahiro Fujiwara (91. Sidar-Ali Simsik), Robin Schmidt (61. Louis Klapperich), Kanata Todate (85. Bilal El Morabiti), Michael Okoroafor (89. Arif Alkan) - Trainer: Sascha Glatzel

Borussia Freialdenhoven: Alexander Monath, Marcus Peters (73. Abdelkarim Ait Kassi), Gerard Sambou, Tim Greven, Alain N'Goua, Kariem Emara (83. Emeraude Kongolo), Niklas Koppitz, Jalil Tahir, Aboudoul-Rachid Tchadjei, Christos Draganidis (73. Sebair Ljatifi), Denis Pozder - Trainer: Kevin Kruth

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tarik Dogan (6.), 2:0 Masahiro Fujiwara (86.) _____________ Frechen 20 deklassiert Blau-Weiß Friesdorf

Mit 5:0 hat die SpVg Frechen 20 den FC Blau-Weiß Friesdorf abgeschossen, der damit weiter auf dem viertletzten Tabellenplatz steht. Das Unheil der Friesdorfer nahm bereits nach sieben Minuten seinen Lauf, als Ibish Ibishi mit einem Eigentor den Rückstand verschuldete. Vor der Pause baute Keigo Tanaka den Vorsprung der Frechener aus (34.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Armando Rexhepaj (67.), Marcus Wilsdorf (80.) und Osman Calis (81.) das Ergebnis in die Höhe. SpVg Frechen 20 – FC Blau-Weiß Friesdorf 5:0

SpVg Frechen 20: Mark Depta, Tobias Stecker, Alexander Mademann (73. Osman Calis), Robin Ahns (77. Yannick Filipovic´), Kelana Mahessa, Patrick Friesdorf, Keigo Tanaka (81. Julio Molongua), Lenhard Preis, Armando Rexhepaj (73. Umed Zandi), Tim Dilley (73. Tim-Marcel Lamers), Marcus Wilsdorf - Trainer: Okan-Tamer Özbay

FC Blau-Weiß Friesdorf: David Weidner, Beqir Vatovci, Dmytro Heiko, Enes Kiracti, Jan Bringer (25. Kevin Wetschorek), Benedict Diana, Decio Neto, Elias Bosbach (63. Mehrschad Kardan), Dannyking Beya-Kafunda (63. Sahan Özen), Sami Akremi (81. Aboubakar Vicente), Ibish Ibishi (81. Rostand Ndoumi-Kemadjou) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Stefan Behr-O'Hara

Schiedsrichter: René Heinen (Wegberg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Ibish Ibishi (7. Eigentor), 2:0 Keigo Tanaka (34.), 3:0 Armando Rexhepaj (67.), 4:0 Marcus Wilsdorf (80.), 5:0 Osman Calis (81.) _____________ FC Pesch unterliegt Eintracht Hohkeppel

Dem FC Pesch ist auch gegen den SV Eintracht Hohkeppel kein Punktgewinn gelungen. Pesch belegt damit weiter den vorletzten Rang im Klassement. Schon sieben Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer. Für Hohkeppel traf Ardit Mimini (14.), das 2:0 erfolgte durch Julian Krajnc (70.) nach einem Eigentor. FC Pesch – SV Eintracht Hohkeppel 0:2

FC Pesch: Julian Krajnc, Burak Koyuncu, Lukas Bauer (46. Gabriel Nbongo), Jimmy Mbiyavanga, Bünyamin Koyuncu (64. Tugra-Süleyman Koc), Konosuke Eda (84. Leon Selimi), Tomoya Kurogi, Malik Basar, Markus Lehmann, Kaan Akca (84. Joel Heuter), Simon Geertschuis (64. Ensar Taskiran) - Trainer: Mahir Özkara - Trainer: Daniel Errens - Trainer: Ali Meybodi

SV Eintracht Hohkeppel: Tom Brauer, Sven Wurm, Til Bauman, Walid Sekkour, Canel Cetin, Manuel Glowacz (72. Manuel Kabambi), Nils Teixeira, Kai-David Bösing (79. Nilson Mendonca), Ardit Mimini (67. Shunya Hashimoto), Mohamed Dahas (85. Tiziano Lo Iacono), Mahmut Temür (67. Tayfun Pektürk) - Trainer: Abdullah Keseroglu

Schiedsrichter: Marcel Heller (Bonn) - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Ardit Mimini (14.), 0:2 Julian Krajnc (70. Eigentor) _____________ Glesch unterliegt nach Zwei-Tore-Vorsprung