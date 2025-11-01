Frechen dreht das Spiel in Merten – Kilic hadert mit Platzverweis

Kilic: "Hat das Spiel kaputt gemacht"

Nach der Pause kippte die Partie früh. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff sah Adrian Engels nach einem Handspiel an der Außenlinie die Gelb-Rote Karte – eine Szene, die das Spiel aus Sicht der Hausherren entscheidend beeinflusste. „Das war die absolut spielentscheidende Szene“, ärgerte sich Kilic. „Er rutscht aus, fällt auf den Ball, der Schiedsrichter will weiterlaufen lassen, aber der Linienrichter signalisiert Gelb-Rot. Das hat das Spiel kaputt gemacht.“

Trotz Unterzahl wehrte sich Merten tapfer. Kurz vor dem Ausgleich vergab Pascal Köpp die große Chance zum 2:0, als Frechens Keeper Tobias Zillken überragend parierte. „Dann läuft es, wie es im Fußball oft läuft: Wir haben den Eckball, verlieren ihn, Frechen kontert, und Tokumoto haut den Ball aus 25 Metern in den Winkel. Ein Traumtor“, schilderte Kilic.

Auch danach war Merten trotz der numerischen Unterlegenheit präsent, verteidigte diszipliniert und kam selbst zu Chancen. Doch in der Schlussphase schlug Frechen erneut zu. Joker Simon Doll traf in der 89. Minute zum 1:2-Endstand und bescherte seiner Mannschaft den zweiten Auswärtssieg der Saison.

Özbay: "Waren eklig und giftig gegen den Ball"

Frechens Trainer Okan Özbay zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir haben sehr gut angefangen, waren eklig und giftig gegen den Ball, hatten gute Umschaltsituationen und enge Abstände. Trotzdem geraten wir nach einer tollen Aktion von Okoroafor 0:1 in Rückstand.“ Seine Mannschaft habe sich davon jedoch nicht beirren lassen. „Wir haben weiter an uns geglaubt, sind drangeblieben und dann auch verdient zurückgekommen.“