Frechen dreht das Spiel in Merten – Kilic hadert mit Platzverweis

Der SSV Merten hat im Heimspiel gegen die SpVg Frechen 20 eine bittere 1:2-Niederlage kassiert – und damit die Chance verpasst, vorübergehend die Tabellenspitze der Mittelrheinliga zu übernehmen. Die Gäste aus Frechen schoben sich durch den späten Auswärtssieg auf den sechsten Rang vor.
Vor rund 170 Zuschauern erwischte die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic den besseren Start. In der 19. Minute brachte Michael Okoroafor den SSV nach einer sehenswerten Kombination in Führung. „Wir führen verdient 1:0 zur Halbzeit, könnte da eigentlich auch schon 2:0 stehen“, meinte Kilic später. „Kurz vor der Pause haben wir dann ein paar Standards zu viel zugelassen, aber grundsätzlich geht das 1:0 in Ordnung.“
Nach der Pause kippte die Partie früh. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff sah Adrian Engels nach einem Handspiel an der Außenlinie die Gelb-Rote Karte – eine Szene, die das Spiel aus Sicht der Hausherren entscheidend beeinflusste. „Das war die absolut spielentscheidende Szene“, ärgerte sich Kilic. „Er rutscht aus, fällt auf den Ball, der Schiedsrichter will weiterlaufen lassen, aber der Linienrichter signalisiert Gelb-Rot. Das hat das Spiel kaputt gemacht.“
Trotz Unterzahl wehrte sich Merten tapfer. Kurz vor dem Ausgleich vergab Pascal Köpp die große Chance zum 2:0, als Frechens Keeper Tobias Zillken überragend parierte. „Dann läuft es, wie es im Fußball oft läuft: Wir haben den Eckball, verlieren ihn, Frechen kontert, und Tokumoto haut den Ball aus 25 Metern in den Winkel. Ein Traumtor“, schilderte Kilic.
Auch danach war Merten trotz der numerischen Unterlegenheit präsent, verteidigte diszipliniert und kam selbst zu Chancen. Doch in der Schlussphase schlug Frechen erneut zu. Joker Simon Doll traf in der 89. Minute zum 1:2-Endstand und bescherte seiner Mannschaft den zweiten Auswärtssieg der Saison.
Frechens Trainer Okan Özbay zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir haben sehr gut angefangen, waren eklig und giftig gegen den Ball, hatten gute Umschaltsituationen und enge Abstände. Trotzdem geraten wir nach einer tollen Aktion von Okoroafor 0:1 in Rückstand.“ Seine Mannschaft habe sich davon jedoch nicht beirren lassen. „Wir haben weiter an uns geglaubt, sind drangeblieben und dann auch verdient zurückgekommen.“
Das Handspiel von Engels war aus Frechener Sicht der Wendepunkt: „Das spielt uns natürlich in die Karten. Zu elf haben wir es dann phasenweise nicht ruhig genug gestaltet, aber Merten war auch zu zehnt immer noch gefährlich mit ihren schnellen Offensivspielern.“
Dass am Ende die eingewechselten Spieler den Unterschied machten, freute Özbay besonders: „Wie es halt so ist – die beiden Eingewechselten machen dann den Siegtreffer. Ein mega Auswärtssieg und eine tolle Leistung von den Jungs.“
Für Merten war es eine Niederlage mit bitterem Beigeschmack. Neben der Gelb-Roten Karte und dem Platzverweis musste Kilic bereits vor Spielbeginn den Ausfall von Mohamed Rabia verkraften. Zudem verletzte sich Hamza Salman noch in der ersten Halbzeit am Sprunggelenk. „Drei Hiobsbotschaften an einem Tag – das tut weh“, sagte Kilic. „Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Mit der Laufbereitschaft und Mentalität bin ich sehr zufrieden.“