Spielbericht
Die Freude über den Derbysieg war groß bei Frechen 20.
Die Freude über den Derbysieg war groß bei Frechen 20. – Foto: Nick Förster

Frechen bleibt Schwarz-Weiß!

Mittelrheinliga
Frechen
Königsdorf
Gestern, 19:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
2
1

Unsere erste Mannschaft gewinnt das Frechener Stadtderby in der Mittelrheinliga gegen den TuS BW Königsdorf verdient mit 2:1.

Vor 400 Zuschauern erwischte die Mannschaft von Trainer Okan Özbay einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte Kai-Maxime Vranken die Zwanziger in Front. Nach feiner Vorarbeit von Patrick Friesdorf ließ er Königsdorfs Keeper Jona Hellingrath keine Chance und vollendete zum 1:0. Nur wenige Minuten später drehte Friesdorf selbst jubelnd ab – nach Zuspiel von Hassan Ali schob er den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz (15.).

Den ganzen Spielbericht lest ihr auf der Homepage von Frechen 20.

