Frechen bleibt Schwarz-Weiß!

Unsere erste Mannschaft gewinnt das Frechener Stadtderby in der Mittelrheinliga gegen den TuS BW Königsdorf verdient mit 2:1.

Vor 400 Zuschauern erwischte die Mannschaft von Trainer Okan Özbay einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte Kai-Maxime Vranken die Zwanziger in Front. Nach feiner Vorarbeit von Patrick Friesdorf ließ er Königsdorfs Keeper Jona Hellingrath keine Chance und vollendete zum 1:0. Nur wenige Minuten später drehte Friesdorf selbst jubelnd ab – nach Zuspiel von Hassan Ali schob er den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz (15.).