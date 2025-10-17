Frechen 20 will "starken Mix" des VfL Vichttal stand halten

Zwei Teams im Angriffsmodus treffen aufeinander – und beide wissen, was auf dem Spiel steht. Tabellenführer Vichttal will nach der ersten Saisonniederlage sofort reagieren, während Frechen 20 mit breiter Brust aus dem 7:0 gegen Pesch anreist. Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten der Liga und stehen für temporeichen Fußball. Frechens Trainer Okan Özbay vertraut dabei auf Ballkontrolle und Stabilität, um Vichttals gefährliches Umschaltspiel zu bremsen.

Das Duell zwischen dem VfL Vichttal und der SpVg Frechen 20 verspricht Hochspannung: Der Tabellenführer empfängt den Fünften – zwei offensivstarke Teams, die zuletzt mit gegensätzlichen Ergebnissen auffielen. Während Vichttal beim 1:2 in Merten die erste Saisonniederlage hinnehmen musste, feierte Frechen einen Kantersieg gegen den FC Pesch.

Für ihn war die Niederlage des Spitzenreiters in Merten kein Anlass zur Überraschung: „Dass sie dort verloren haben, ist völlig legitim. Das ist schon anderen passiert. Wenn zwei Spitzenteams aufeinandertreffen, ist das durchaus möglich.“

Frechens Trainer Okan Özbay hat großen Respekt vor dem Gegner, sieht aber auch eigene Chancen: „Vichttal hat einen sehr guten Mix im Team – eine erfahrene Innenverteidigung, Top-Außenverteidiger, spielstarke Leute wie Canel Cetin und Pepijn Schlösser. Sie haben viele Qualitäten im Kader, die sich gut ergänzen", erklärt Özbay.

Der Frechener Trainer richtet den Blick vor allem auf die eigene Defensive, die zuletzt acht Gegentore in zwei Heimspielen hinnehmen musste. „Da ist kein klares Muster erkennbar – einmal sind die Tore früh, einmal spät gefallen. Trotzdem geht es immer darum, Lehren aus Vergangenem zu ziehen. Wir werden versuchen, unsere Defensivleistung auf den Platz zu bringen, vor allem in den Ballbesitzphasen“, sagt Özbay.

Wichtig sei es, das eigene Spiel zu kontrollieren: „Ziel ist, unsere Ballbesitzphasen zu verlängern, solange der Gegner keine gefährlichen Räume hergibt.“ Vichttals Stärken seien in den vergangenen Spielzeiten vor allem das Umschaltspiel gewesen. „Und wir gehen davon aus, dass das immer noch eine große Stärke des Gegners ist", so der 32-Jährige.

Auch bei seiner eigenen Mannschaft sieht Özbay eine gute Mischung: „Wir sind ebenfalls erfahren, haben Qualität und Mentalität im Team.“ Personell ist die Lage weitgehend stabil. Bis auf die bekannten Ausfälle Leon Pingen, Anil Tasdemir und Oskar Hill stehen dem Rangfünften alle Spieler zur Verfügung.

Mit Frechen 20 trifft Vichttal auf einen der formstärksten Gegner der Liga. Nach dem Rückschlag in Merten will der Tabellenführer wieder seine Dominanz zeigen – doch Frechen reist mit viel Selbstvertrauen und einem klaren Plan an, um das nächste Ausrufezeichen zu setzen.