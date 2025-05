Die SpVg Frechen 20 will zu Gast beim FC Wegberg-Beeck den vierten Sieg in Serie. – Foto: Sascha Hohnen

Frechen 20 will in beim FC Wegberg-Beeck "geiles Spiel abliefern" Mittelrheinliga: Frechen 20 will den Schwung nutzen, der FC Wegberg-Beeck die Negativserie stoppenrn Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck Frechen Okan-Tamer Özbay Mike Schmalenberg

Die englische Woche verlief für den FC Wegberg-Beeck und die SpVg Frechen 20 konträr. Während Wegberg-Beeck zuletzt dreimal in Serie verlor und mit 41 Punkten auf Rang vier steht, reist Frechen mit drei Siegen in Folge und 38 Zählern im Gepäck an. Der Sechste der Tabelle könnte mit einem weiteren Erfolg sogar nach Punkten gleichziehen. Das Hinspiel war bereits ein Spektakel – Frechen siegte in einer torreichen Partie mit 4:3.

Wegberg-Trainer Mike Schmalenerg nimmt seine Mannschaft vor dem Heimspiel in die Pflicht: "Die Tendenz ist natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir stehen als Mannschaft in der Verantwortung, das wieder in die richtige Richtung zu lenken. Man hat als Athlet immer die Aufgabe, ein Spiel so anzugehen, dass man drei Punkte holen möchte. Und das erwarte ich auch von den Jungs." Der Coach ein Duell mit offenem Visier: "Beide Trainer stehen für die Offensive. Wir müssen die richtige Mischung finden und die kleinen Details besser machen." Schmalenberg: "Ich will, dass man Feuer im Herzen hat"

Am Sonntag gehe es nicht darum, schön zu spielen oder um eine hohe Ballbesitzquote – vielmehr möchte Schmalenberg andere Tugenden sehen: "Man muss einfach viel reinlegen, damit das Ergebnis stimmt. Ich will, dass ma gierig ist, dass man Feuer im Herzen hat. Egal, wie gerade die aktuelle Situation ist oder ob man sagt, es geht an sich ja nicht um viel." Personell kann Schmalenberg möglicherweise wieder auf Merlin Schlosser zurückgreifen, dessen Einsatz sich kurzfristig entscheidet. "Er hat richtig an Substanz gewonnen und auch sein Schmerzempfinden unter Kontrolle, sodass ein Einsatz interessant sein könnte", freut sich der 39-Jährige über eine weitere Option in der Defensive. Yannik Leersmacher (Sperre), Maurice Heinrichs (verletzt) und Paul Daniels (Gelbsperre) fallen aus.