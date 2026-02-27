Frechen 20 erwartet unbequemen Aufsteiger Bornheim reist mit breiter Brust und klarer Haltung an von Niklas Lohrer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Das Rückspiel deutet auf mehr Spannung als im Hinspiel (1:5) – Foto: Nick Förster

Zum ersten Heimspiel des Jahres 2026 empfängt die SpVg Frechen 20 den SSV Bornheim. Ein Duell, das auf dem Papier zunächst klare Rollen vermuten lässt. So verlief auch das Hinspiel, als die Frechener beim 1:5-Erfolg, mit vier Treffern von Patrick Friesdorf, deutlich die Oberhand behielten. Doch bei genauerem Hinsehen verspricht die Partie diesmal deutlich mehr Spannung. Beide Mannschaften sind mit einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet und wollen nun den ersten Dreier nachlegen.

Bornheim hat sich stabilisiert Die SpVg Frechen 20 kam mit einem 1:1 gegen den Siegburger SV ordentlich aus der Winterpause. Mit 28 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Okan Özbay auf Platz sechs und damit im oberen Tabellendrittel. Verlass ist einmal mehr auf Patrick Friesdorf: Der Offensivmann traf auch zum Restart und führt mit 17 Toren und sechs Vorlagen die interne wie auch ligaweite Scorerliste an. Vier Treffer davon erzielte er alleine im Hinspiel beim 1:5 in Bornheim. Doch die haben sich stabilisiert. Der SSV Bornheim sammelte beim 0:0 gegen den ambitionierten SSV Merten ein echtes Erfolgserlebnis. Besonders Schlussmann Lukas Berger ragte heraus und hielt den Punktgewinn mit mehreren starken Paraden fest. Als Aufsteiger steht Bornheim mit 19 Punkten auf Rang elf. Schon zehn Zähler über einem Abstiegsplatz. „Überragend, gegen Merten die Null zu halten“ Frechens Trainer Okan Özbay warnt vor dem kommenden Gegner: „Bornheim ist ein taktisch sehr gut eingestellter Gegner. Es wird nicht leicht, sie zu knacken.“ Das torlose Remis gegen Merten wertet er als klares Signal: „Gegen Merten kein Gegentor zu kassieren, ist überragend. Das war ein Riesen-Ausrufezeichen.“

Dennoch ist die Zielsetzung für das erste Heimspiel des Jahres klar formuliert: „Wir freuen uns sehr auf die Partie. Erstes Heimspiel 2026. Da wollen wir die ersten drei Punkte einfahren.“ Personell gibt es allerdings kleinere Sorgen: „Wir haben ein paar kränkelnde Spieler, da müssen wir schauen, wer uns zur Verfügung steht.“ Osmaan: „Keinen Meter, keinen Zweikampf“ Das Hinspiel ist in Bornheim noch präsent – und dient als Motivation. 1:5 hieß es damals aus Sicht des Aufsteigers, bereits zur Pause lag man 0:3 zurück. „Das war ein Wirkungstreffer“, erinnert sich Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. „Trotz gehaltenem Elfmeter von Tom Buhl hat uns Patrick Friesdorf mit seinem Hattrick eiskalt erwischt.“