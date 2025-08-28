In der Vorsaison gab es für den Siegburger SV nur einen Punkt aus zwei Spielen gegen Frechen 20. – Foto: Christian Kreuer

Frechen 20 empfängt Siegburger SV zum Kracher-Auftakt Vierter der Vorsaison gegen Dritten – gleich zum Start wartet ein echtes Spitzenspiel Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Siegburg. SV Frechen

Die Mittelrheinliga startet am Wochenende mit einem Duell, das es in sich hat: Die SpVg Frechen 20 empfängt den Siegburger SV. Es ist das Aufeinandertreffen des Vorjahresvierten (51 Punkte) mit dem Dritten (55 Punkte) – ein echter Kracher gleich zum Auftakt.

Özbay: "Spiele wie diese bleiben in Erinnerung“ Frechens Trainer Okan Özbay sieht sein Team bereit für die erste große Bewährungsprobe: „Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht und zum Auftakt wartet direkt ein echter Topgegner. Trotz kleinerer Umbrüche im Sommer ist der Siegburger SV weiterhin extrem stark besetzt – besonders im Zentrum mit Enes Yilmaz, Tarek Süleyman und Kelana Mahessa, der im Oktober dazukommt. In der Innenverteidigung stehen Camara und Weingarten stabil, und insgesamt hat sich Siegburg punktuell verstärkt.“

Seine Mannschaft erwartet er in der Pflicht, höchste Intensität auf den Platz zu bringen, denn der Gegner hat seine Stärken unter anderem in der Spieleröffnung. „Da gilt es extrem wach zu sein und eine absolute Top-Intensität auf den Platz zu bringen. Spiele wie dieses machen Spaß und bleiben in Erinnerung – unser Vorteil: wir spielen zu Hause, und den wollen wir nutzen", so Özbay. Die Generalprobe im Pokal ist gelungen: Am Wochenende gewann Frechen bei Bezirksligist TV Hoffnungsthal klar mit 5:0. Auch personell sieht es gut aus: „Bis auf Leon Pingen sind alle einsatzbereit. Dilley könnte erstmals wieder spielen, Stecker ist nach zwei Wochen Training zurück im Team. Beide machen einen sehr guten Eindruck, genauso wie der Rest der Mannschaft.“