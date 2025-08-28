Frechen 20 empfängt Siegburger SV zum Kracher-Auftakt

Die Mittelrheinliga startet am Wochenende mit einem Duell, das es in sich hat: Die SpVg Frechen 20 empfängt den Siegburger SV. Es ist das Aufeinandertreffen des Vorjahresvierten (51 Punkte) mit dem Dritten (55 Punkte) – ein echter Kracher gleich zum Auftakt.
Frechens Trainer Okan Özbay sieht sein Team bereit für die erste große Bewährungsprobe: „Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht und zum Auftakt wartet direkt ein echter Topgegner. Trotz kleinerer Umbrüche im Sommer ist der Siegburger SV weiterhin extrem stark besetzt – besonders im Zentrum mit Enes Yilmaz, Tarek Süleyman und Kelana Mahessa, der im Oktober dazukommt. In der Innenverteidigung stehen Camara und Weingarten stabil, und insgesamt hat sich Siegburg punktuell verstärkt.“
Seine Mannschaft erwartet er in der Pflicht, höchste Intensität auf den Platz zu bringen, denn der Gegner hat seine Stärken unter anderem in der Spieleröffnung. „Da gilt es extrem wach zu sein und eine absolute Top-Intensität auf den Platz zu bringen. Spiele wie dieses machen Spaß und bleiben in Erinnerung – unser Vorteil: wir spielen zu Hause, und den wollen wir nutzen", so Özbay.
Die Generalprobe im Pokal ist gelungen: Am Wochenende gewann Frechen bei Bezirksligist TV Hoffnungsthal klar mit 5:0. Auch personell sieht es gut aus: „Bis auf Leon Pingen sind alle einsatzbereit. Dilley könnte erstmals wieder spielen, Stecker ist nach zwei Wochen Training zurück im Team. Beide machen einen sehr guten Eindruck, genauso wie der Rest der Mannschaft.“
Özbay betont, dass die Vorbereitung die Basis gelegt hat und alle Spieler ihre Aufgaben kennen. "Wir wollen den Plan, den wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, konsequent umsetzen und die Inhalte natürlich jeweils an den kommenden Gegner etwas anpassen. Die Emotionen genießen wir dann am Sonntag mit dem Anpfiff – da wird es richtig spannend und greifbar", erklärt der 32-jährige Frechen-Coach
Auch Siegburgs Trainer Alex Otto blickt gespannt auf den Saisonauftakt: „Frechen hat sich unter Okan zu einer Top-Mannschaft der Mittelrheinliga entwickelt, die jedes Jahr unter die Top-5 kommt. Es wäre also eher eine Überraschung, wenn sie sich diese Saison nicht wieder dort oben ansiedelt. Wir haben am ersten Spieltag also direkt ein dickes Brett zu bohren, aber wollen natürlich erfolgreich in die neue Saison starten und den Negativlauf von Siegburg gegen Frechen brechen.“
Mit der Vorbereitung ist Otto zufrieden, nun sei man aber heiß, dass es endlich wieder um Punkte und Tore geht. Ein Wermutstropfen ist allerdings zu beklagen: „Mit Waiss Ezami hat sich unser Flügelstürmer leider kurz vor dem Saisonstart verletzt und wird uns nicht zur Verfügung stehen.“