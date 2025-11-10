Frechen 20 dreht das Spiel – mit einem Debütanten im Tor

Frechen rückte durch den Erfolg auf Platz fünf der Tabelle vor. Düren bleibt nach der siebten Niederlage bei sieben Punkten auf dem vorletzten Rang.

Nur sechs Minuten hat die SpVg Frechen 20 gebraucht und das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Düren nach einem 0:1-Rückstand zu drehen. Für das Team von Trainer Okan Özbay war es ein Sieg der Moral und der Disziplin – und einer mit einer besonderen Geschichte: Timo Kurth, eigentlich Torwart der dritten Mannschaft in der Kreisliga A, feierte im Alter von 31 Jahren sein Mittelrheinliga-Debüt und blieb dabei souverän.

Die Gastgeber begannen stark und gingen nach einer halben Stunde durch Hiroto Yamashita in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel richtig gemacht und ein gutes Spiel gezeigt“, sagte Dürens Trainer Marcel Demircan. „Wir kamen mit viel Euphorie aus der Pause, doch dann stellt der Schiedsrichter mit seiner Entscheidung den kompletten Spielverlauf auf den Kopf – völlig unnötig.“

Denn kurz nach Wiederbeginn zeigte der Unparteiische nach einem Handspiel im Strafraum auf den Punkt. Patrick Friesdorf-Weber verwandelte sicher zum 1:1 (50.). Nur sechs Minuten später drehte Tim Dilley nach Vorlage von Kai Vranken die Partie mit einem flachen Abschluss ins lange Eck.

„Wir geraten völlig aus dem Nichts in Rückstand“, erklärte Özbay später. „Nach einem leichten Ballverlust im Spielaufbau – ohne wirklichen Gegnerdruck – erobert der Torschütze den Ball und chippt ihn dann über unseren Torwart. Ansonsten sind wir immer wieder gut hinter die gegnerische Kette gekommen, aber uns fehlte in der ersten Halbzeit die Galligkeit, in die Box zu gehen.“

Friesdorf entscheidet die Partie

Nach dem Doppelschlag spielte Frechen mit breiter Brust. Düren stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, verlor aber zunehmend an Struktur. In der 79. Minute machte erneut Friesdorf-Weber alles klar, als er sich stark über die linke Seite durchsetzte, mehrere Gegenspieler stehen ließ und überlegt zum 3:1 abschloss.

„Das dritte Tor war dann die Entscheidung: Friesdorf tankt sich über die linke Seite stark durch, lässt mehrere Gegenspieler stehen und schließt überlegt ab“, lobte Özbay. „Insgesamt war es ein schwieriges Spiel, in dem wir zwar immer am Drücker waren, aber auch das nötige Quäntchen Glück gebraucht haben, um zurückzukommen.“

Demircan zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht: „Nach dem 0:1 waren die Köpfe wieder unten, ähnlich wie schon in Königsdorf, und genau in dieser Phase fällt das 1:2. Ab da wurde alles wieder schwerfällig. Es war eine sehr bittere und völlig unnötige Niederlage, aber wir werden weiter hart arbeiten, bis wir uns endlich belohnen.“

Kurth schreibt seine eigene Geschichte

Für Frechens Ersatztorwart Timo Kurth, der wegen zahlreicher Ausfälle zwischen die Pfosten rückte, war es der erste Einsatz in der Mittelrheinliga überhaupt: „Timo war bereits der vierte Torwart, den wir in dieser Saison eingesetzt haben“, sagte Özbay. „Für ihn war es im gestandenen Alter das Mittelrheinliga-Debüt – und dieses gleich mit einem Sieg zu feiern, ist natürlich eine tolle Geschichte. Er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht und eine beeindruckende Ruhe ausgestrahlt.“