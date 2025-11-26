Fraunholz tritt als Bezirksspielleiter Oberpfalz zurück

Fraunholz' Abschied erfolgt aus persönlichen und beruflichen Gründen: Eine steigende Belastung im beruflichen Umfeld, mehr Zeit für die Familie sowie die starke Einbindung in den bevorstehenden Kommunalwahlkampf als CSU-Ortsvorsitzender machen eine Fortführung des Amtes nach eigener Einschätzung nicht mehr in dem Umfang möglich, den die ehrenamtliche Tätigkeit erfordert. Rückblickend auf seine Zeit im Verband sagt der Kirchenthumbacher (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in einer Mitteilung des BFV: „Ich möchte betonen, dass mir die ehrenamtliche Arbeit beim BFV sehr viel Spaß gemacht hat und es eine tolle Zeit war.“



Bis zur regulären Wahl des künftigen Bezirks-Spielleiters beim Bezirkstag am 16. März 2026 übernimmt Christian Wolfram kommissarisch die Leitung des Spielbetriebs. Der Weidener ist seit vielen Jahren im Fußballbezirk Oberpfalz engagiert und bleibt parallel weiterhin zuständig für den Senioren-Spielbetrieb. Das Amt des Bezirks-Spielleiters bekleidete Wolfram bereits vor dem Amtsantritt von Fraunholz.



Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml dankt beiden Funktionsträgern und hebt die Bedeutung der reibungslosen Übergabe hervor: „Ich möchte mich bei Dominik Fraunholz für die geleistete Arbeit bedanken und freue mich, dass Christian Wolfram kurzfristig bereit ist, die Aufgaben erneut zu übernehmen.“ Graml sieht den Bezirk durch die kommissarische Lösung gut aufgestellt und betont, dass die Kontinuität im Spielbetrieb damit vollständig gewährleistet ist.