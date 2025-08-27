Fraunhofer soll Ettenkofen aus Kreisliga-Keller führen

Nur ein paar Tage nach der Freistellung von Spielercoach Patrick Scheibenzuber hat der SV Ettenkofen einen neuen Übungsleiter gefunden. Konrad Fraunhofer soll den Tabellenletzten der Kreisliga Donau-Laaber wieder in die Spur bringen. Der frühere Bayernliga-Kicker der SpVgg Landshut machte sich vor allem als Erfolgscoach des TSV Ergoldsbach, den er 2019 in die Bezirksliga führt und dort mit Stoller, Schindlbeck & Co. lange Zeit für Furore sorgte, einen Namen. Bei seiner letzten Station sprang der Rentner beim Kreisklassisten SV Gündlkofen ein und trug maßgeblichen Teil dazu bei, dass mit einer starken Frühjahrsrunde der Klassenerhalt geschafft werden konnte.

"Konrad war selbst ein Ausnahmefußballer und ist seit etlichen Jahren erfolgreich im Trainergeschäft tätig. Er ist ein extrem akribischer Arbeiter, der in unserer Situation genau der richtige Mann ist. Wir werden nur mit viel Fleiß aus dieser schwierigen Lage kommen, sind aber überzeugt, mit unserem neuen Coach den Umschwung zu schaffen", sagt Ettenkofens Sportlicher Leiter Markus Stockmeier, der sich keinen Illusionen hingibt: "Für uns geht es nach unserem komplett verkorksten Start einzig und allein darum, schnellstmöglich wieder konstant zu punkten und Spiele zu gewinnen, um Schritt für Schritt aus dem unteren Tabellenbereich zu kommen."







Ein erster kleiner Hoffnungsschimmer war der 1:0-Sieg am Dienstagabend im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen den Bezirksligisten SV Sallach. Vor 150 Zuschauern glückte Moritz Penker kurz vor Spielende der entscheidende Treffer für die von Patrick Stockmeier betreute Mannschaft. Konrad Fraunhofer wird seine Arbeit am Donnerstagabend aufnehmen und mit Grau, Schmidbauer und Kameraden die erste Trainingseinheit bestreiten. Am Samstag steht dann das wichtige Auswärtsmatch bei der Bezirksliga-Reserve des FC Ergolding an, die mit erst drei Zählern ebenfalls im untern Drittel des Ranking festhängt.