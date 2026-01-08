Frauenteams spielen ebenfalls in Gustorf um den Hallentitel

Bei der Rückkehr in die Großsporthalle in Gustorf sind auch die Frauen dabei und machen am Sonntag sogar den Anfang. Ab 13 Uhr ermitteln acht Mannschaften am Torfstecherweg den Nachfolger der SG Kaarst, ehe dann ab Montag die Vorrunden der Männer im Mittelpunkt stehen.

„Die Halle in Gustorf ist einfach gut geeignet für Hallenfußball, sie bietet ideale Voraussetzungen“, sagt Organisatorin Brigitte Reuß-Tannigel aus dem Fußballausschuss des Kreisverbands. Nach dem Corona-Comeback war das Frauenturnier in den beiden vergangenen Jahren in der neuen Halle der Emily-Noether-Gesamtschule über die Bühne gegangen. Doch nun soll die örtliche Zusammenlegung mit den Männern nach Möglichkeit auch dem weiblichen Budenzauber Rückenwind geben. Schließlich können auch die Frauen von den Bemühungen der Organisationsgemeinschaft mit Fußballkreis, SpVg Gustorf/Gindorf und der Veranstaltungsfirma von Marc Pesch profitieren, die Abläufe zeitgemäßer zu gestalten. Klar, dass sie auch die entsprechende Infrastruktur nutzen können.„Das könnte ein Modell für die Zukunft sein, wenn es sich terminlich regeln lässt“, erklärt Reuß-Tannigel und ergänzt: „Der Fußballkreis hat sich mit der Stadt darauf geeinigt, das Kreisturnier bis 2028 in Gustorf auszurichten. Ich bin guter Dinger, dass wir das Frauenturnier mit unterkriegen. So haben wir mehr Planungssicherheit.“

Im ersten Anlauf haben die positiven Aspekte des Frauenturniers in Gustorf die Vereine aber offenbar nicht überzeugt. Denn wieder handelte sich Brigitte Reuß-Tannigel schmerzlich Absagen ein. Wenig überraschend ist die SpVg Gustorf/Gindorf, die voriges Jahr kurzfristig abgesagt hatte, als ausrichtender Verein wieder mit von der Partie, doch dafür meidet der SV Rosellen weiterhin die Halle. Trainer Tobias Haitz bleibt bei seinem Nein, so dass der neben der SG Kaarst zweite Niederrheinligist aus dem Rhein-Kreis Neuss wieder nicht in der Teilnehmerliste auftaucht. Überraschend fehlen wird in diesem Jahr auch der Landesligist SV Glehn. Abgesagt haben ihre Teilnahme zudem die Frauen der DJK Rheinkraft Neuss.

Turniergewinn berechtigt zur Teilnahme am Hallen-Verbandspokal

Mit von der Partie ist dagegen die SG Kaarst, die allen Grund gehabt hätte, zumindest mal darüber nachzudenken, ob ein Start in der Halle sinnvoll ist. Denn nachdem sich die Kaarsterinnen im vergangenen Jahr über ihre Titelverteidigung auf Kreisebene qualifiziert hatten, gab es beim Hallen-Verbandspokal ein Schockerlebnis. Eine Spielerin zog sich eine schwere Verletzung zu. Doch die Mannschaft von Erfolgstrainer Ludger Vernaleken tritt wieder an und ist damit automatisch der haushohe Favorit.

Die Kaarsterinnen spielen in Gruppe A mit der SVG Weißenberg, Gustorf und dem 1. FC Grevenbroich-Süd, die Gruppe B besteht aus dem BV Wevelinghoven, dem SC Grimlinghausen, dem SV Bedburdyck/Gierath und einer zweiten Mannschaft der SVG Weißenberg. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale ab 15.48 Uhr, das Endspiel ist um 16:58 Uhr angesetzt. Der Turniersieger erhält übrigens wieder ein Ticket für den Hallen-Verbandspokal, der am 8. Februar in Duisburg steigt.

