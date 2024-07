Frauenteam für den SV Hummetroth

Hummetroth. Der SV Hummetroth geht in die neue Saison mit drei Zählern Abzug, da in der letzten Saison eine Jugendmannschaft fehlte. Das ändert sich nun. Denn der Verein hat drei Jugendteams für die neue Runde gemeldet, das bedeutet in der Saison 25/26 bekommt der Verein keine Punkte abgezogen. Auch eine Frauenmannschaft geht zukünftig für den HSV an den Start.