Frauenstein und Sonnenberg: Zwei Etablierte als graue Mäuse

Da laufen sie ein, die beiden Teams, die derzeit im Niemandsland der Tabelle stehen. Doch beim SV Frauenstein (links) und bei der Spvgg. Sonnenberg (rechts) blickt man differenziert auf die derzeitige Situation. – Foto: Willi Roth (Archiv)

WIESBADEN . Noch acht bis neun Spiele haben die Wiesbadener Kreisoberligisten vor der Brust – und die Tabellensituation bleibt oben wie unten spannend. Doch es gibt auch jene Formationen, die sich jenseits von Gut und Böse, im Niemandsland, eingenistet haben. Zwei dieser Etablierten sind die punktgleichen Spvgg. Sonnenberg und SV Frauenstein, mit jeweils 31 Zählern auf den Rängen acht und neun. Das Abstiegsgespenst haben sie längst verscheucht. Oben angreifen, vielleicht noch den Relegationsplatz ins Visier nehmen – an Wunder glaubt da freilich auch keiner mehr.

„Wir sind im Soll“, sagt Alexander Kopp, seit Saisonbeginn Trainer der Sonnenberger. „Es läuft ganz ordentlich“, findet der 53-Jährige. „Denn wir hatten im Sommer einen totalen Umbruch.“ Angefangen mit ihm als Coach und jede Menge Spielerwechsel. Überdurchschnittlich viele gemessen an den übrigen Gegnern. „Viele erfahrene Spieler sind gegangen, viel junges Blut ist dazugekommen“, erklärt der Coach. Deshalb formulierte seinerzeit sein Sportlicher Leiter Alexander Hoppe das Saisonziel bescheiden mit „Einstelliger Tabellenplatz“. Denn das runderneuerte Team habe sich ja erst kennenlernen müssen. Kopp bestätigte das Ziel in der Winterpause. Und betont aktuell: „Bei uns herrscht große Zufriedenheit nach dem Umbruch im Sommer.“ In der Crew, die immer besser zusammenwachse, stecke viel Potenzial, lobt Kopp seine Jungs, sodass er sehr zuversichtlich nach vorne blicken kann: „Wir versuchen immer, einen Tick besser zu werden, wollen Schritt für Schritt nach oben gehen. Wir sind guter Dinge, bald noch attraktiveren Fußball spielen zu können.“ Dann vielleicht bald wie in der vorvergangenen Saison, als man lange oben mitspielte und den Relegationsplatz nur um eine Position verfehlte. Alexander Kopp freut sich besonders, dass ihm viele Spieler über die Saison hinaus treu bleiben werden. „Etwa 40 Prozent des aktuellen Kaders haben schon zugesagt – und die Gespräche laufen weiter.“

Sonnenberg empfängt Germania: Gespannt ist der Coach natürlich auf den Sonntag (15 Uhr), wenn es gegen seinen Ex-Klub und Aufstiegsaspirant SG Germania geht. „Die Germania hat Spieler, die ein Spiel entscheiden können“, meint Kopp nicht nur den routinierten Kapitän mit eingebauter Torgarantie, Ivan Rebic. Und weiß: „Wir müssen gegen die Germania einen Sahnetag erwischen.“

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Frauenstein Frauenstein Spvgg Igstadt Igstadt 15:00 live PUSH

Auch der SV Frauenstein zählte in der Spielzeit 2023/24 zu den besten Kreisoberligisten und belohnte sich mit dem vierten Platz. In der letzten Runde erkämpften sich die Kicker von der Bodenwaage immerhin Platz sechs, eine Position vor den Sonnenbergern. In die aktuelle Runde starteten der SVF spektakulär mit sieben Dreiern am Stück. Um dann jäh einzubrechen. Was Ende November zum Rücktritt von Trainer Michael Klinkhammer geführt hatte. Nur noch Mittelmaß statt Spitze. Auch wenn das Saisonziel gelautet hatte: „Besser als Platz sechs in der Vorsaison“ wollte man nach dem Höhenflug verständlicherweise mehr. „Wir waren zu blauäugig, total wechselhaft und konnten gegen keine vor uns platzierte Mannschaft mehr gewinnen“, sagt Werner Orf, der Sportliche Leiter der Frauensteiner, der das Team noch bis Weihnachten interimsmäßig angeleitet hatte. „Uns fehlen Köpfe auf dem Spielfeld, die das Heft in die Hand nehmen“, sagt Orf, der auch eine zähe Vorbereitung, ausgefallene Trainingseinheiten sowie einige Verletzte und kranke Spieler anführt, was die Entwicklung gebremst habe.

Carbach: "Es war eine Verunsicherung zu spüren"

Von Januar an hat Stefan Carbach, zuvor erfolgreich als Coach bei der A-Klassemannschaft des SVF, den Cheftrainerposten der ersten Mannschaft übernommen. „Es war eine gewisse Verunsicherung zu spüren, nachdem es zuletzt bergab gegangen war“, beobachtete der 33-Jährige. „Nun geht es darum, die Mannschaft ein Stück weit zu stabilisieren, und ich bin optimistisch, dass uns dies gelingt.“ Man wolle sich Stück um Stück verbessern: „Die kontinuierliche Entwicklung steht im Vordergrund“. Auch bei den Frauensteinern laufen aktuell die Gespräche zum Kader der kommenden Saison. „Rund 30 Prozent haben schon zugesagt – auch unser Urgestein David Rossel“, freut sich Werner Orf.

Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der SVF Aufsteiger Spvgg. Igstadt, der sich im Kampf um den Klassenerhalt wacker schlägt. „Sie haben immerhin gegen den Fünften SC Gräselberg gewonnen“, gibt Orf zu bedenken. Und Carbach warnt: „Igstadt verfügt über ein schnelles Umschaltspiel.“

Weiter spielen: SC Gräselberg – FSV Schierstein 08 (So., 14.30 Uhr), TSG Kastel 46 – Freie Turnerschaft, FV Delkenheim – TuS Nordenstadt, FC Maroc – SV Hajduk (alle So., 15), FC Naurod – TuS Medenbach (So., 15.15 Uhr).





