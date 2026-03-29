 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

FrauenNeuenahr

von Horst Fried · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

So haben sie gespielt...

1. FC Saarbrücken: Clausen, Stöhr, Agyei, A. Körner, E. Wagner, Reiter, Ripperger, Reifenberg, Ruhstorfer, Martin, Theil. Trainer: Taifour Diane

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl, Sakamoto, Rubröder, Tokmak, Kirst, Gau, Neil, Lang, Goltermann, Pohs, Sürül. Trainerin: Anne-Kathrine Krämer

Tore:

Schiedsrichterin. Lina Martin (Landau in der Pfalz)

Zuschauer: