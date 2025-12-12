Frauenhallenfußball im Advent – Nicolaus Cup verspricht Leidenschaft

Am morgigen Samstag wird die Stadthalle in Treuenbrietzen zum Mittelpunkt des regionalen Frauenfußballs. Beim Nicolaus Cup des Autohauses Schumann treffen vier Frauen-Teams und ein gemischtes Schiedsrichter- und Trainerteam aufeinander. Der Modus jeder gegen jeden, die kurze Spielzeit von zehn Minuten und der enge Spielplan sorgen für ein Turnier, das sportlich und emotional dicht gefüllt ist.

Mit dem Nicolaus Cup entsteht in Treuenbrietzen ein Hallenturnier, das bewusst auf Nähe, Spielfreude und regionale Identität setzt. Die Stadthalle bietet dafür den idealen Rahmen. Der Charakter des Turniers ist familiär und zugleich ambitioniert – ein Adventsereignis.

Ein Teilnehmerfeld, das Vielfalt bietet

Die SpG Treuenbrietzen/Brück führt das Feld an, ergänzt durch ihre zweite Mannschaft, dazu kommen der FC Borussia Brandenburg und der VfB Trebbin. Als Besonderheit mischt ein gemischtes Schiedsrichter- und Trainerteam im Turnierverlauf mit. Diese Konstellation verleiht dem Wettkampf einen spielerischen Reiz, ohne den sportlichen Anspruch zu mindern.

Früher Auftakt mit lokalen Akzenten

Um 14 Uhr startet die SpG Treuenbrietzen/Brück gegen das Schiedsrichter- und Trainerteam. Danach greifen Trebbin und Borussia Brandenburg ins Geschehen ein. Mit dem Duell der zweiten Mannschaft der SpG gegen die erste Formation setzt das dritte Spiel früh ein vereinsinternes Kräftemessen.

Der eng getaktete Spielplan definiert den Charakter des Turniers: Alle 14 Minuten fällt der Anstoß, die Teams haben kaum Zeit zur Regeneration. Das sorgt für Tempo, Druck und schnelle Wechsel zwischen Euphorie und Enttäuschung.

Ein Finale ohne Finale – aber mit echtem Entscheidungscharakter

Der Nicolaus Cup kennt kein klassisches Endspiel. Der Modus jeder gegen jeden führt dazu, dass die entscheidenden Punkte über den gesamten Nachmittag verteilt fallen. Erst nach Abschluss der 20 Spiele steht fest, wer sich in diesem besonderen Adventsturnier durchgesetzt hat. Der Nicolaus Cup zeigt, wie lebendig der Frauenfußball in Treuenbrietzen und Umgebung ist – getragen von Engagement, Gemeinschaft und sportlicher Leidenschaft.