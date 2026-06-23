Frauenfußball vor wegweisendem Umbruch - Verlegungen bei der Jugend

– Foto: Timo Babic/Bezirk

Die Fußballbezirke Schwarzwald/Zollern und Nordschwarzwald erwägen eine tiefgreifende und zukunftsorientierte Zusammenlegung ihrer Frauenligen. Bei einem bevorstehenden Treffen in Bergfelden soll mit den betroffenen Vereinen über neue Spielsysteme abgestimmt werden. Gleichzeitig erfordert eine drückende Hitzewelle akutes Handeln und eine kurzfristige Anpassung der Spielpläne im Jugendbereich, um die Sicherheit der Nachwuchsspieler zu gewährleisten.

Die Fußballbezirke Schwarzwald/Zollern und Nordschwarzwald streben eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Frauen-Kreis- und Bezirksligen an. Um die Weichen für die Zukunft des Fußballs zu stellen, findet am 27. Juni 2026 um 10 Uhr im Sportheim in Bergfelden ein wichtiger Austausch statt. Die Spielleiter Uli Goth und Helmut Späth haben die Vereinsvertreterinnen bereits darüber informiert, dass in der kommenden Spielrunde ein gemeinsames Antreten beider Bezirke in der Bezirksliga möglich ist, sofern dies von den Beteiligten gewünscht wird.

Fünf Optionen für künftige Spielsysteme

Für die Ausgestaltung der kommenden Saison stehen mehrere Modelle zur Diskussion, die gemeinsam entschieden werden sollen. Zur Wahl stehen erstens zwei völlig unabhängige Bezirksligen oder zweitens eine gemeinsame Bezirksliga mit einer dazugehörigen Kreisliga. Ein drittes Modell sieht zwei getrennte Qualifikationsrunden in der Vorrunde vor, bevor das Feld in der Rückrunde in eine gemeinsame Bezirks- und Kreisliga aufgeteilt wird. Als vierte Option könnten in der Vorrunde unabhängige Qualifikationsrunden innerhalb der eigenen Bezirke gespielt werden, gefolgt von einer eigenen Bezirks- und Kreisliga-Meisterschaft in der Rückrunde – gegebenenfalls als Doppelrunde. Zudem sind die Verantwortlichen offen für weitere Vorschläge aus den Reihen der Vereine.

Herausforderungen für die involvierten Vereine

Bei der Entscheidungsfindung müssen die Vereine die neuen Strukturen gewissenhaft abwägen. Insbesondere die zu erwartenden Fahrtstrecken, die Leistungsunterschiede der einzelnen Teams in den jeweiligen Systemen sowie die Gesamtanzahl der Spiele spielen eine zentrale Rolle.

Aus dem Bezirk Schwarzwald/Zollern sind zehn Mannschaften betroffen: SGM Göllsdorf/Zepfenhan, SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden, FV RW Ebingen, SV Bärenthal II, SV Spaichingen, SGM Wurmlingen/Nendingen, TSV Benzingen, TSV Frommern II, SGM Geislingen I/Leidringen II und SGM Stetten.

Aus dem Nordschwarzwald nehmen neun Vertreter an den Überlegungen teil: SGM SC Neubulach/SV Schönbronn, Spfr Gechingen, SpVgg Loßburg, SSV Walddorf, SGM Bergfelden/Vöhringen, SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach II, SGM Oberreichenbach II/Bad Teinach-Zavelstein I, VfL Hochdorf sowie die SGM VfR Klosterreichenbach/SV Musbach I, insofern diese ihr Relegationsspiel verliert.

Schnelles Handeln zum Schutz der Jugend

Während die Frauenligen langfristig planen, erfordert das aktuelle Wetter schnelle und pragmatische Lösungen. Wegen einer anhaltenden Hitzewelle wurden die Anstoßzeiten für die Jugendspiele am 27. Juni 2026 beim Veranstalter SV Betzweiler-Wälde zum Schutz der Spieler verschoben. Nach Rücksprache mit den Vereinen, der Schiedsrichtergruppe Nordschwarzwald (SRG NSW) und der Bezirksjugendleitung (BJL) findet die Partie der C-Jugend nun bereits um 9:30 Uhr statt. Die B-Jugend folgt um 11:30 Uhr, während die A-Jugend erst in den kühleren Abendstunden um 18 Uhr aufläuft. Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann zeigte sich erleichtert über die reibungslose Kooperation und erklärte in der offiziellen Mitteilung: „Ich danke allen Verantwortlichen für das rasche und unkomplizierte Entgegenkommen.“