Frauenfußball: TuS Wörrstadt mit Neuangriff statt Auflösung

Wörrstadt. Als TuS Wörrstadt in der zurückliegenden Runde knapp den Wiederaufstieg in die Frauenfußball-Regionalliga verpasste, standen zwei Optionen zur Wahl: Entweder löst sich das sehr gut harmonierende Team schweren Herzens auf oder es bleibt weitgehend zusammen und greift in der bevorstehenden Saison noch einmal an. Alina Schneider, die unumstrittene Führungsspielerin beim Verbandsligisten, gibt sich freudestrahlend, als sie sagt: „Wir haben uns für Variante zwei entschieden. Die Mannschaft ist nahezu zusammengeblieben. Wir wollen es noch einmal wissen“.

Dazu waren Kompromisse erforderlich – schon in der Vorbereitung, die das Ensemble weitgehend in der Nähe von Hargesheim bei Bad Kreuznach absolvierte. Diese Mobilität war der Wunsch von Oliver Traut, damit er die Mannschaft weiterbetreut. Der Grund ist nachvollziehbar. Die Familie hat Nachwuchs bekommen. Da mochte er als Trainer nur zusagen, wenn TuS wenigstens vorübergehend in der Nähe seines Wohnorts trainiert, erzählt Alina Schneider. Für die Mannschaft war das Ehrensache.

Teil derer ist weiterhin Lisa Rebholz, die Torschützenkönigin der zurückliegenden Saison. 29, eigentlich sogar 30, Tore gingen auf ihr Konto. Sie hielt TuS ebenso die Treue wie die allermeisten Spielerinnen, die 2024/2025 in der Meisterschaft nur knapp vom 1. FSV Mainz 05 II auf den zweiten Rang verdrängt worden waren. Den Verein verlassen haben nur Torhüterin Theresa Kehl, die ehemalige Zweitliga-Strategin Laura Weinel und Susanne Selmilovic. Das ändert jedoch nichts an dem Anspruch der TuS Wörrstadt, auch in dieser Saison wieder ganz weit vorne mitspielen zu wollen.

Zu den Favoritinnen zählt der Neubornklub als Vizemeister schon naturgemäß, zumal die Verbandsliga keinen Absteiger aus der Regionalliga aufnehmen musste. Doch auch dem FFC Niederkirchen, SV Kottweiler-Schwanden und dem SV Obersülzen traut die erfahrene Alina Schneider zu, am Ende der Runde ganz oben zu stehen. Insgesamt, sagt sie, ist die Liga ausgeglichener als in der Vorsaison. Das könnte TuS entgegenkommen, vom Kopf her.

Auf der Torhüterposition top besetzt

Der Kader ist, trotz der drei Abgänge, aussichtsreich, vermutet Alina Schneider. Auf der Torhüterposition sieht sie ihr Team mit Chiara Sörgel und der erst 17 Jahre alten Ex-Ingelheimerin Maria Lenz sehr gut aufgestellt. Dazu kündigt sich die Rückkehr von Torjägerin Nele Janssen an, die in der zurückliegenden Runde bis zu ihrer Auszeit ein kongeniales Tandem mit Lisa Rebholz bildete. Und auch Spielführerin Esther Uersfeld sollte in den kommenden Wochen nach ihrer Kreuzbandverletzung ihr Comeback starten, hofft Alina Schneider.

Die wiederum hängt erneut eine Saison dran. Sie wollte die Schuhe bereits an den Nagel hängen. Dann aber kam die zurückliegende Spielzeit, in der „ich wirklich wieder Spaß am Fußball fand“. Und zwar so viel, dass die 32-Jährige gleich um ein weiteres Jahr verlängerte. Sie ist ebenso wenig aus dem aktuellen Wörrstädter Team wegzudenken, wie Xueer Chen, Rebekka Kling, Lisa-Marie Lauter oder Jana Becking – um nur einige zu nennen. Sie tragen bereits seit Jahren das TuS-Trikot, verkörpern heute den Frauenfußball beim ersten deutschen Frauenfußballmeister.

Am Sonntag geht die Saison los. Zuerst auswärts, bei Phönix Bellheim. Die Woche drauf kommt TuS Heltersberg an den Neuborn, ehe es zur FSG Wasgau geht.