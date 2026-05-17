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Ligabericht
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Frauenfußball: SG Eschenburg bleibt in der Verbandsliga
Dillenburg. Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen die SG Raßdorf/Bosserode sichert sich die SG Eschenburg am vorletzten Spieltag den Verbleib in der Frauenfußball-Verbandsliga. Gruppenligist TSV Bicken siegt auch zu zehnt. Der SSV Sechshelden II ist Vizemeister.