 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Frauenfußball: SG Eschenburg bleibt in der Verbandsliga

Teaser VL Frauen: +++

von Redaktion · Heute, 14:19 Uhr · 0 Leser
Die SG Eschenburg bleibt Verbandsligist. © Armin Muth
Die SG Eschenburg bleibt Verbandsligist. © Armin Muth

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Fr.-VL Nord Hessen
Eschenburg
Raßdorf/Boss

Dillenburg. Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen die SG Raßdorf/Bosserode sichert sich die SG Eschenburg am vorletzten Spieltag den Verbleib in der Frauenfußball-Verbandsliga. Gruppenligist TSV Bicken siegt auch zu zehnt. Der SSV Sechshelden II ist Vizemeister.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.