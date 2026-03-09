Frauenfußball: RW Überacker III siegt im Derby gegen SC Unterpfaffenhofen

Die Frauen von RW Überacker III (weiße Trikots) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Dieter Metzler

Die dritte RW-Garde feiert einen verdienten Auswärtssieg. Auch die SG Gröbenzell startet erfolgreich in die Rückrunde der A-Klasse.

Landkreis – Auch im Frauenfußball läuft der Betrieb nach und nach wieder an. In der A-Klasse starteten die Teams von RW Überacker III und der Spielgemeinschaft GW Gröbenzell/Lochhausen mit Siegen in die Rückrunde.

A-Klasse

SC Unterpfaffenhofen – RW Überacker III 0:3 (0:2) – Weil der Platz in Überacker unbespielbar war, wurde kurzfristig der Austragungsort getauscht – gespielt wurde auf dem Kunstrasen in Unterpfaffenhofen. Dort bestimmte RW Überacker III unter Trainer Florian Fleischhauer über weite Strecken das Geschehen und feierte einen verdienten Auswärtssieg. Den Grundstein dafür legte Jessica Matschke mit einem frühen Doppelpack (9., 13.). Kurz vor der Pause hätten die Gastgeberinnen einen Elfmeter bekommen müssen, der Pfiff blieb jedoch aus – und damit auch der Anschlusstreffer. Den Strafstoß gab es schließlich nach dem Seitenwechsel auf der anderen Seite: Lisa Walter verwandelte in der 52. Minute sicher zum 3:0. In der Schlussphase hielt RW-Torhüterin Michaela Strauß die Null.

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – TuS Holzkirchen 3:2 (2:0) – Grün-Weiß zog mit dem Heimsieg am TuS Holzkirchen vorbei. Gröbenzell erwischte einen Traumstart und ging früh 2:0 in Führung (2., 9.), ließ danach aber viel liegen. Nach der Pause schlug Holzkirchen zurück und glich binnen zehn Minuten durch Katharina Weber und Theresa Schmidhofer aus. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Gastgeberinnen dann der entscheidende Treffer zum 3:2. (Dieter Metzler)