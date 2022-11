Frauenfußball: Naunheim und "MüDu" punkten jeweils dreifach Teaser HL, VL & GL Frauen: +++ Sowohl in der Verbands- als auch in der Gruppenliga dürfen die heimischen Kickerinnen jubeln. Für die Kreisoberliga-Teams läuft es derweil weniger gut +++

WETZLAR - In der Frauenfußball-Gruppenliga hat Aufsteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen einen hart erkämpften 4:0-Erfolg gegen den RSV Roßdorf gelandet. Schwer zu punkten bleibt es nach wie vor für die zweite Mannschaft des FSV Hessen Wetzlar, die im Hessenliga-Heimspiel gegen den TSV Pilgerzell eine 0:4-Niederlage kassierte. In der Verbandsliga besiegte der TuS Naunheim den SV Anraff mit 4:0. Nichts Zählbares gab es für die heimischen Kreisoberligisten: Während der SV Hermannstein beim 2:3 (2:0) in Gießen eine Zwei-Tore-Führung verspielte, kassierten der RSV Büblingshausen (1:5 in Klein-Linden II) und die SG Münchholzhausen/Dutenhofen/Wetzlar (0:3 gegen Kinzenbach) deutliche Niederlagen.