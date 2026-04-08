Frauenfußball muss noch professioneller werden

Alina Schuldt spielte nur für die VSV Hedendorf/Neukloster und lobt den guten Zusammenhalt zwischen den Frauen- und Männerteams. – Foto: Michael Brunsch

Alina Schuldt steht für den Frauenfußball bei den Vereinigten Sportvereinen Hedendorf/Neukloster wie kaum eine andere. Die 35-jährige „positiv Fußballverrückte“ legt allerdings viel Wert darauf, dass sie zahlreiche Helferinnen und Helfer um sich versammelt hat.

Schon mit vier Jahren spielte Alina Schuldt bei den Jungs mit. Ihr fünf Jahre älterer Bruder hatte sie zum Fußball gebracht, letztlich nahm ihre Mutter sie dann mit zum Training. Im Alter von sieben Jahren gab sie ihr Debüt in einer Mädchenmannschaft, schon mit 14 Jahren spielte sie zum ersten Mal in der VSV-Frauenmannschaft. Die heutige Sachbearbeiterin für Einkauf und Vertrieb, die in Hollenstedt arbeitet, entwickelte sich gut, spielte mit der ersten VSV-Frauenmannschaft in der Landes- und Bezirksliga und in der Saison 2022/2023 sogar ein Jahr in der Oberliga. „Auch wenn wir da nicht so erfolgreich waren und gleich wieder abgestiegen sind – eine gute Erfahrung haben wir mitnehmen können“, so die Mittelfeldspielerin.

Die mentale Stärke, Ehrgeiz („manchmal vielleicht zu viel“) und die gute Übersicht zählten immer zu den Stärken, die fehlende Schnelligkeit zu den Schwächen. Zwei Kreuzbandrisse warfen sie in den letzten Jahren immer wieder aus der Bahn, schließlich wechselte Schuldt vom Platz auf die Bank. Seit dem Winter 2023 spielt sie nur noch selten, konzentriert sich auf die Tätigkeiten als Trainerin. „Man wird nicht jünger“, sagt die C-Lizenz-Inhaberin. Im selben Jahr ließ sich die ehrgeizige Fußballerin auch zur Obfrau wählen. Auf die Frage, warum sie nur noch Standby-Spielerin sei, meint sie, es seien viele junge und talentierte Spielerinnen bereit, und die sollen dann auch spielen.

„Es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass mir Silke Blank als 2. Vorsitzende und Abteilungsleiterin für den Mädchenfußball immer mit Rat und Tat zur Seite steht und unser Präsident Lutz Becker ein großes Interesse an unserem Frauenfußball hat“, fügt Alina Schuldt an. Mit zwei Frauen-, einem Ü30- und vier Mädchenteams – ein B-Mädchen-, dazu F-, E- und D-Juniorinnen –, ist Hedendorf/Neukloster gut aufgestellt. Als Obfrau gibt es immer reichlich zu tun. „Pässe und Zweitspielrechte beantragen, immer wieder administrative Dinge übernehmen, den traditionellen Summer-Cup planen oder sich um Sponsoren kümmern“, so die Fußballerin. Die aktuelle erste Frauenmannschaft steht in der Landesliga auf Platz acht der Tabelle, nicht weit von den Abstiegsrängen entfernt. Potenzial ist reichlich vorhanden, aktuell sei alles offen. Probleme gebe es lediglich mit der Konstanz. „Es ist eben ein sehr junges Team mit einem guten Kern. Etwa 80 Prozent der Spielerinnen kommen aus der eigenen Jugend. Das ist sehr gut. Die Kurve zeigt eindeutig nach oben“, so die 35-Jährige.

Auch die Zweite steckt im Abstiegskampf

Die zweite Mannschaft, bei der Alina Schuldt noch als sportliche Leiterin zur Seite steht, läuft Gefahr, aus der Kreisliga abzusteigen. Bis vor drei Jahren war sie hier noch als Trainerin unterwegs. „Wir haben mit Andreas Roloff als Trainer und Josephine Andresen als Co. ein gutes Gespann gefunden“, so Schuldt, die vielleicht irgendwann auch noch die B-Lizenz in Angriff nehmen möchte. Ein anderer Verein komme für sie derzeit überhaupt nicht infrage. „Wir sind ein kleiner Verein mit einem richtig guten Klima. Viele sind hier fest verankert. Man hat sich seinen Freundeskreis aufgebaut“, sagt die Trainerin. Das Verhältnis zwischen den Frauen- und Männerteams bezeichnet sie als sehr gut. Es spielt sich viel auf der Sportanlage in der Feldstraße ab. Als größte Erfolge in ihrer Laufbahn nennt sie die Aufstiege in die Landesliga 2018/2019 und in die Oberliga 2022/2023. Die Oberliga sei allerdings durch die weiten Fahrten sehr kostspielig gewesen, und es war sogar ein Zweiklassenunterschied und sei von daher sehr schwer gewesen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Die VSV präsentieren sich

Stolz ist Alina Schuldt auf die sozialen Projekte, an denen die vereinigten Sportvereine beteiligt sind. So finden zum Beispiel an mehreren Buxtehuder Schulen Lesestunden mit spielerischen Ansätzen in Sportstunden statt. Das gehört zu einem Förderprogramm des Niedersächsischen Fußballverbandes. „Hier erhoffen wir uns natürlich auch noch mehr Zulauf. Frauen- und Mädchenfußball muss gesehen werden. Wenn wir nicht immer am Ball bleiben, entwickelt sich schnell etwas zurück. Für jede Interessierte gibt es bei uns einen Platz in den Teams. Die Mädels sollen Spaß haben. Wir versuchen, immer ein gutes Umfeld zu schaffen“, so Schuldt.

Beim Training haben die VSV-Frauen einen Schnitt von 12 bis 16 Spielerinnen. Das solle auch so bleiben.

„Der Kampf um den Frauenfußball bleibt immer hart“

Insgesamt sehe sie die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs positiv. Die Profis würden immer häufiger im Fernsehen gezeigt, alles werde professioneller und gehe schon in die richtige Richtung. „Es geht aber noch mehr. Wir müssen allerdings weiter hart arbeiten, ansonsten gehen die guten Zahlen plötzlich wieder zurück. Unser Verein macht alles dafür, dass wir in Sachen Frauenfußball im Landkreis Stade eine gute Adresse geworden sind und das natürlich auch bleiben wollen“, sagt Alina Schuldt.

Daher noch einmal der Dank an alle Trainerinnen und Trainer sowie die Betreuerinnen und Besucher, die für den Frauen- und Mädchenfußball bei den VSV „alles reinhauen“. Das sei nicht selbstverständlich, umso mehr freue sie sich, ein so homogenes und kompetentes Team um sich herum zu haben. „Das macht die Aufgaben natürlich deutlich einfacher“, resümiert Alina Schuldt, die in ihren Lieblingssport im Lieblingsverein sehr viel Herzblut legt.

Auch eine gute Geschichte?

Wer ist engagiert im Sport – es muss nicht immer Fußball sein – und liebt es, für seinen Verein in Aktion zu treten: als Spieler, Trainer, Betreuer oder Platzwart? Wer ist vielleicht schon lange dabei, hat viel erlebt und viel zu erzählen? Genau diese Menschen mit einer „positiv verrückten“ Einstellung zum Sport und dem Vereinsleben suchen wir, um sie regelmäßig im Wochenendjournal vorzustellen. Dabei ist es völlig legitim, sich selbst ins Spiel zu bringen oder jemanden vorzuschlagen, auf den unsere Suche zutrifft. Es dürfen aber auch gerne mal die stillen Helden des Vereinslebens mit ihrer Geschichte an dieser Stelle im Wochenendjournal auftauchen. Die Redaktion freut sich über Vorschläge, die gerne per E-Mail an brunsch@tageblatt.de eingereicht werden können.