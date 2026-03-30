Frauenfußball kompakt: Wildenroth siegt im Derby – Ascherbach-Reserve verspielt Sieg

Die SG Wildenroth/Aich (graue Trikots) im Spiel gegen den SC Pöcking (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Die Frauenfußball-Teams aus dem Landkreis erlebten einen enttäuschenden Spieltag. Nur im Derby gab es einen Sieger aus der Region.

Durchwachsene Bilanz für die Frauenfußball-Teams aus dem Landkreis: Während Überacker II in der Kreisliga knapp unterlag – im Derby gegen die SG Wildenroth – und Unterpfaffenhofen in der A-Klasse ans Tabellenende rutschte, verspielte die SG Ascherbach II einen sicher geglaubten Heimsieg erst in der Schlussphase. Ganz ohne Chance blieb die SG Puch/Biburg/Olching, Überacker III musste erneut personell passen.

Kreisliga

SG Wildenroth/Aich – RW Überacker II 3:2 (1:1) – Über weite Strecken habe er seine Mannschaft als das dominierende Team gesehen, sagte SG-Coach Jürgen Schamberger. Trotzdem musste Wildenroth/Aich am Ende noch zittern, als Überacker beim Stand von 3:2 die Latte traf. „Das wäre der Ausgleich gewesen“, so Schamberger. RW-Trainer Maximilian Libal erkannte den Sieg der Gastgeberinnen an. „Die Mannschaft, die mehr Biss und Ehrgeiz hatte, hat auch verdient gewonnen“, sagte er. Nach einem Pfostentreffer geriet Überacker durch Lisa Schmölzl in Rückstand, konnte aber noch vor der Pause durch ein Eigentor ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel zog die SG durch Treffer von Lina Günter und Lina Appelt auf 3:1 davon. Beide Tore bereitete Paulina Griebel mustergültig vor. Stefanie Irger verkürzte noch auf 2:3 und machte es damit spannend. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir einfach zu viele Geschenke verteilt“, meinte Libal.

A-Klasse

SG Penzing/Hofstetten – SG Puch/Biburg/Olching 4:0 (3:0) – Beim Tabellenzweiten in Penzing blieb die neue Dreier-SG erneut ohne Erfolgserlebnis. Nach einem Doppelschlag in der 2. und 3. Minute durch Isabell Hampf und Sarah Jörg lief die Mannschaft aus dem Landkreis früh einem Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause erhöhte Linda Ulsamer auf 3:0. Als die Gastgeberinnen kurz nach dem Wiederanpfiff auch noch das 4:0 nachlegten, war die Partie endgültig entschieden.

SG Ascherbach II – TuS Holzkirchen 2:2 (1:0) – Der Punktgewinn half der Spielgemeinschaft zwar in der Tabelle weiter, dennoch überwog am Ende wohl der Ärger. Nach der 2:0-Führung durch Tore von Anna-Lena Baumann und Emilia Schoppa schien ein Heimsieg greifbar. Doch Holzkirchen schlug in der Schlussphase noch zurück: Katharina Weber traf in der 89. Minute, Franziska Eckle sorgte in der Nachspielzeit für den 2:2-Endstand.

SC Unterpfaffenhofen – SG Herrsching 1:4 (0:1) – Nach der nächsten Niederlage sind die Upfer Madl wegen des schlechteren Torverhältnisses wieder ans Tabellenende gerutscht. Magdalena Doberenz brachte Herrsching nach einer halben Stunde in Führung und erhöhte zehn Minuten nach der Pause auf 2:0. Christina Bachmeier legte das 3:0 nach, ehe Doberenz mit ihrem dritten Treffer alles klarmachte. Jacqueline Behr erzielte eine Viertelstunde vor Schluss immerhin noch den Ehrentreffer für Unterpfaffenhofen.

SV Fuchstal – RW Überacker III – Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison musste RW Überacker III wegen Personalmangels absagen und die Punkte kampflos dem Gegner überlassen. (Dieter Metzler)