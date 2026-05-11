Frauenfußball kompakt: Überacker zwischen Fußballfest und Unwetterfrust

Die Frauen von RW Überacker III (weiße Trikots) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Dieter Metzler

Ein Unwetter sorgte in Hohenfurch für Frust bei RW Überacker III. Das Spiel wurde abgebrochen und für die Gastgeberinnen gewertet.

In der Bezirksliga rettete die SG Ascherbach ein 3:3 in Gerolfing. In der Kreisliga feierte RW Überacker II ein „Fußballfest“. In der A-Klasse gab es Entscheidungen am grünen Tisch: Unterpfaffenhofen trat nicht an, Überacker III wurde nach Gewitter in Hohenfurch abgebrochen und für die Gastgeberinnen gewertet.

Bezirksliga

FC Gerolfing – SG Ascherbach 3:3 – Trotz mehrmaliger Führung mussten sich die Fußballerinnen aus Puchheim und Gröbenzell mit einem Remis begnügen. Christine Gerlach (25.) und Alina Serter (28.) hatten die SG Ascherbach mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Doch Gerolfing antwortete noch vor der Pause: Jana Knopp (31.) und Ramona Acar (38.) sorgten innerhalb weniger Minuten für den Ausgleich. Und auch das 3:2 der SG Ascherbach durch Anastasia Kamtsikli (60.) glichen die Gastgeberinnen wenig später wieder aus. Sofia Bschlangaul traf zum 3:3-Endstand (69.).

Kreisliga

FC Real Kreuth – SG Wildenroth/Aich 2:2 – Einen Punkt gewonnen: So lässt sich das Unentschieden der SG Wildenroth/Aich einordnen. Nach zwei kurzfristigen Ausfällen sei die Mannschaft eigentlich schlecht aufgestellt gewesen, berichtete Trainer Jürgen Schamberger. „Aber das Team hat eine super Leistung gezeigt.“ Und die Spielgemeinschaft ließ sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht unterkriegen, den Julie Hörth (5.) und ein Eigentor (20.) verursacht hatten. Lisa Schmölzl (22.) und Sydney Throm (38.) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich. „Zwei schön herausgespielte Tore“, lobte Schamberger. Ein Extra-Lob hatte er außerdem für Leonie Kettl parat: Nach langer Fußballpause war sie erst unter der Woche ins Training eingestiegen und wurde in Kreuth direkt ins kalte Wasser geschmissen. „Das hat sie gut gemacht.“

SG Isarwinkel – RW Überacker II 2:5 – „Es war ein Fußballfest“, schwärmte RW-Coach Maximilian Libal nach dem Auswärtssieg in Lenggries. Dabei war die Partie schlecht gestartet: Die Gastgeberinnen gingen in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. „Wir haben da nur Begleitschutz gegeben“, monierte Libal. „Die gegnerische Spielerin muss sich vorgekommen sein wie der Papst. Rechts und links sind die Fans gestanden und sie konnte einfach mittendurchlaufen.“ Doch direkt nach dem Anstoß gelang den Rot-Weißen durch Sunniva Schiller das 1:1. In der 35. Minute markierte Schiller nach einer Ecke auch das 2:1, in der 53. Minute erhöhte sie auf 3:1. Zwar kamen die Gastgeberinnen noch einmal auf 2:3 heran, doch ein von Laura Zick verwandelter Strafstoß und ein Tor von Johanna Schartl sorgten wieder für klare Verhältnisse. Zu den Matchwinnern zählten neben Schiller auch Keeperin Ruth Jäger, die einen Elfmeter parierte – und Überackers A-Junioren, die mit dem Zug angereist waren und die Frauen lautstark unterstützten.

A-Klasse

SG Ascherbach II – SV Fuchstal 0:2 – Nichts zu holen gab es für die zweite Garde der SG Ascherbach. Die Kickerinnen aus Puchheim und Gröbenzell wehrten sich zwar wacker gegen den bislang makellosen Tabellenführer. Doch am Ende reichte den Gästen ein Tor pro Halbzeit, um die Partie zu entscheiden. Katharina Schwarz (12.) und Tamara Schmid (70.) trafen für Fuchstal, das mit der perfekten Bilanz von 17 Siegen in 17 Spielen und 84:8 Toren noch zwei Punkte braucht, um den Titel fix zu machen.

TuS Holzkirchen – SG Puch/Biburg/Olching 6:2 – Es bleibt eine Saison des Lernens für die neue Dreier-Spielgemeinschaft aus Puch, Biburg und Olching. Zwar zeigte die SG auch in Holzkirchen eine engagierte Leistung. Doch am Ende fehlt noch das nötige Quäntchen an Erfahrung, um etablierte Teams entscheidend herauszufordern. So konnten Melanie Geiger (17.) und Laura Zanner (69.) lediglich Ergebniskosmetik betreiben. Für die Gastgeberinnen waren Theresa Schmidhofer (9. und 10.), Antonia Koller-Unterrainer (37.), Antonia Beck (39.) sowie Tanja Lankes (55. und 79.) erfolgreich.

SG Münsing – SG Gröbenzell 4:1 – Mit der Niederlage bei der SG Münsing ist die Spielgemeinschaft aus GW Gröbenzell und SV Lochhausen aus den Aufstiegsrängen gerutscht. Nur kurz keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als sie in der 33. Minute auf 1:2 verkürzen konnten. Zuvor hatten Lisa-Marie Miggisch per Elfmeter (20.) und Maria Singer (30.) die Gastgeberinnen mit 2:0 in Front geschossen. Im zweiten Durchgang sorgte Melanie Tremml mit einem Doppelpack (56. und 67.) für die Entscheidung.

SV Hohenfurch – RW Überacker III 1:0 – Ein Unwetter hat Überackers Chancen auf einen Punktgewinn zunichtegemacht. In Hohenfurch gerieten die Rot-Weißen früh in Rückstand: Franziska Braunegger erzielte den einzigen Treffer des Tages. „Wir haben der Offensive von Hohenfurch in der einen Situation zu viele Räume gelassen“, monierte RW-Trainer Florian Fleischhauer. Im zweiten Durchgang habe sein Team dann aber die Partie an sich gerissen. „Als wir auf dem Platz endlich kombinieren konnten und aktiv auf den Ausgleich gedrückt haben, wurde das Spiel wegen eines Gewitters unterbrochen und nicht mehr angepfiffen“, berichtete Fleischhauer. Da bereits mehr als die Hälfte des zweiten Durchgangs gespielt war, wurde die Partie für Hohenfurch gewertet. „Hätten wir die vollen 90 Minuten gespielt, wäre mindestens ein Punkt drin gewesen – womöglich sogar mehr“, mutmaßt der RW-Trainer. (Thomas Benedikt)