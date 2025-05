Frauenfußball kompakt: Überacker mit Nullnummer auf dem Weg zum Titel

Schlussspurt in den Frauen-Ligen. Und gleich für zwei Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sieht es in Sachen Meisterschaft richtig gut aus.

Landkreis – Überacker war an diesem Wochenende wieder das Mekka des Frauenfußballs im Landkreis. Drei Heimspiele am Stück standen auf dem Programm. Den größten Jubel gab es derweil beim SV Adelshofen. Nicht nur gewann der Tabellenführer der A-Klasse sein Derby. Auch der ärgste Konkurrent patzte. Der Titel ist jetzt zum Greifen nah.

Bezirksoberliga

RW Überacker – TSV Gilching II 0:0 (0:0) – Ein torloses 0:0 gab es in Überacker schon lange nicht mehr. „Wir hatten die meisten Spielanteile, Gilching hat sich nur hinten reingestellt“, berichtete RW-Trainer Andreas Fasching. Dabei hatte der Coach sich noch vor dem Duell gefreut, dass die Gilchingerinnen für ihre offensive Ausrichtung bekannt seien. Nicht so am Samstag: Gegen die mit Frau und Maus verteidigenden Gäste aus dem Nachbarlandkreis Starnberg gab es für die RW-Elf so gut wie kein Durchkommen. Und wenn, dann stand mit Felicia Schwald eine Gästetorhüterin zwischen den Pfosten, die einen Sahnetag erwischt hatte. „Sie hat mindestens vier, fünf sichere Tore mit ihren Paraden verhindert“, so Fasching.

Einmal allerdings war die Gilchingerin bei einem Freistoß von Johanna Draude geschlagen – doch der Pfosten verhinderte gleich zweimal den Treffer. Denn auch der Nachschuss von Sarah Rothwinkler landete am Innenpfosten. Gilching selbst war lediglich bei zwei, drei Kontern gefährlich. So blieb es am Ende der 90 Minuten beim 0:0. Die Punkteteilung auf dem Weg zurück in die Landesliga sei nicht tragisch, meinte der RW-Trainer. Denn noch hat die Mannschaft einen respektablen Punktevorsprung auf die Verfolger.

Bezirksliga

SV Sachsenkam - SG Puchheim/Gröbenzell 1:1 (0:0) – Zum dritten Mal in Folge sind die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft aus FC Puchheim und SC Gröbenzell ungeschlagen geblieben. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie reichte es beim Tabellenvorletzten Sachsenkam allerdings nur zu einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit durften die Gastgeberinnen erstmals jubeln, als Johanna Eberl die 1:0-Führung erzielte (49.). Doch SG-Trainerin Marinella Rito bewies ein goldenes Wechselhändchen. In der 71. Minute brachte sie Nadine Bals ins Spiel, nur drei Minuten später traf ausgerechnet die gerade eingewechselte Bals zum 1:1-Ausgleich.

Kreisliga

RW Überacker II – SG Farchant/Garmisch 3:1 (1:1) – Ein Spiel mit vielen Hindernissen: Zunächst tauchte der Schiri mit 20 Minuten Verspätung in Überacker auf. Dann verletzte sich die Gäste-Torhüterin in der zweiten Halbzeit so schwer, dass sie mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht werden musste. Erneut war die Begegnung lange unterbrochen. Da stand es noch 1:1. Für die RW-Elf hatte die Schwester des Trainers, Maria Libal, die frühe Führung der Gäste ausgeglichen (18.). „Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt Chancenwucher betrieben“, trauerte Trainer Maximilian Libal vielen Möglichkeiten nach. „Zum Glück konnten wir uns nach der Verletzung der Torhüterin darauf einigen, das Spiel zu Ende zu spielen“, so Libal. Denn Lisa-Marie Eibl (80.) und nochmals Libal (90.) trafen zum 3:1-Endstand. „Endlich einmal wieder ein Sieg“, so Trainer Libal.

SG Wildenroth/Aich/Aufkirchen – SC Eibsee-Grainau 0:0 (0:0) – Nur einen Punkt konnte die Dreier-Spielgemeinschaft gegen das Liga-Schlusslicht Eibsee-Grainau mitnehmen. Doch die Gäste präsentierten sich ganz und gar nicht wie ein potenzieller Absteiger. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, meinte SG-Coach Jürgen Schamberger. „Wir waren zwar überlegen, aber ein Tor war uns leider nicht vergönnt.“ Positiv für die Landkreis-Fußballerinnen: Auch Eibsee-Grainau kam praktisch zu keinen Torchancen.

A-Klasse

SC Unterpfaffenhofen – SV Adelshofen 0:4 (0:2) – Klare Angelegenheit im Landkreis-Derby. Mit dem 4:0-Auswärtssieg haben die Golden Girls aus Adelshofen ihren Platz an der Tabellenspitze gefestigt. „Noch ein Punkt und wir haben den Titel“, jubelte SVA-Trainer Michael Griebel nach dem souveränen Auftritt seines Teams. Das hatte die Weichen früh auf Sieg gestellt. Noch vor der Pause trafen Ramona Schneller per Abstauber (23.) und Anna Högenauer per Handelfmeter (31.). Nach dem Wiederanpfiff machte Sofia Huber mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (52. und 56.) alles klar. Nächste Woche hat die Griebel-Truppe spielfrei. Am letzten Spieltag geht es dann gegen RW Überacker III.

RW Überacker III – FC Penzing 1:5 (1:3) – Leer ging die dritte Mannschaft der Rot-Weißen aus – auch wegen der ungewöhnlichen Spielerzahl auf dem Feld. Gegen Penzing wurde nur Neun-gegen-Neun gespielt. „Bis wir uns an den Flex-Modus gewöhnt hatten, liefen wir einem 0:2 hinterher“, berichtete RW-Trainer Florian Fleischhauer. Durch Johanna Schartl konnten die Rot-Weißen zwar verkürzen (29.) und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten sie weitere gute Chancen. Doch das nächste Tor machte erneut Penzing. „Danach haben wir alles nach vorne geworfen und noch ein weiteres Tor eingefangen“, so Fleischhauer. Dennoch ist der RW-Trainer stolz auf seine Elf. „Was wir in der ersten Saison bisher erreicht haben, macht Mut. Unsere Mission für die nächste Saison lautet: Ab dem ersten Spieltag präsent sein und noch mehr Gas geben.“

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – SG FT Landsberg 0:2 (0:1) – Nach dieser Niederlage wird es für die Spielgemeinschaft aus GW Gröbenzell und SV Lochhausen ganz schwer, noch einmal ins Titelrennen einzugreifen. Die Gäste aus Landsberg wahrten mit dem Erfolg zumindest noch die theoretische Chance auf die Meisterschaft. Die Tore für die Landsbergerinnen markierten Lisa Hanke noch vor der Pause (32.) und Celina Riegert kurz vor Abpfiff (85.). (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)